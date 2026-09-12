Una empresa externa estudiará la situación de la limpieza en Santa Cruz de Tenerife

Una empresa externa llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de la limpieza en Santa Cruz de Tenerife. El análisis, que tiene como objetivo detectar los puntos débiles del servicio municipal, que actualmente presta la empresa Valoriza, ha sido encargado por el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al frente del concejal Carlos Tarife, para poder conocer las necesidades que hacen falta y reforzarlas en el próximo contrato de adjudicación.
Tarife señala que “el estudio, que realizará un experto, nos dirá exactamente el número de medios, tanto materiales como humanos, que son necesarios en el municipio para poder alcanzar un índice alto de calidad en la limpieza de la ciudad, además de en la recogida de residuos urbanos. Entre otras cosas, el número de barrenderos que tendrá que tener el futuro contrato del servicio o qué maquinaria y acciones deberán implementarse para alcanzar la mejora de la limpieza tras las quejas ciudadanas”.
El edil recuerda que el actual contrato con Valoriza finalizará en noviembre de 2027, por lo que se hace “necesario” contar con datos comparativos de cara a la redacción de los próximos pliegos, cuya elaboración recaerá en el futuro gobierno que resulte elegido tras los comicios municipales en mayo.
El anuncio de este estudio externo coincide que la reciente aprobación en Junta de Gobierno local, de la nueva modificación del contrato de recogida de residuos y limpieza en el municipio, que ejecuta Valoriza, con el objetivo de reforzar la gestión del servicio público en toda la capital.
Esta modificación permitirá incrementar el actual número de zafarranchos de limpieza semanales, que pasan de tres a nueve, así como mejorar el acondicionamiento de los cauces de los barrancos, y mejorar la implantación del quinto contenedor a todo el municipio.
En este sentido, la nueva medida supondrá aumentar hasta 270 los refuerzos extraordinarios de limpieza entre 2006 y 2007, lo que permitirá al Ayuntamiento desplegar brigadas móviles especializadas para realizar zafarranchos de limpieza en los barrios con más frecuencia e intensidad. “Se trata de actuaciones integrales en las que se coordinarán diferentes medios y equipos para abordar de una sola vez aquellas zonas que presenten mayores necesidades”, recuerda Tarife.
El refuerzo del actual contrato, tanto en medios humanos como técnicos, contará con un presupuesto de más de un millón de euros, destinado a ampliar la capacidad de actuación del servicio y mejorar las condiciones de limpieza de los barrios y espacios públicos del municipio.