Mikel López Iturriaga (El Comidista), sobre las recetas de influencers: “La mayoría son auténticos bodrios, o sea, son unas mierdas que no hay quien se las coma”

Mikel López Iturriaga, fundador y responsable de El Comidista, no se anda con rodeos al hablar de las recetas de influencers gastronómicos que inundan las redes sociales. En una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, el periodista considera que existe una “sobrecarga” de contenido culinario y cuestiona especialmente la calidad de muchas de las preparaciones que se hacen virales.
“Lo peor no es que haya mucho contenido, es que yo creo que hay mucho contenido muy malo”, sostiene López Iturriaga al ser preguntado por la proliferación de creadores dedicados a la gastronomía.
Su crítica no se centra únicamente en el valor divulgativo de los vídeos. El responsable de El Comidista asegura que muchas de las recetas que circulan por Instagram, TikTok y otras plataformas presentan un problema más básico: cuando alguien intenta reproducirlas en casa, no funcionan.
“Muchas de las recetas que ves por las redes sociales las haces tú en tu casa y no funcionan”, explica durante la entrevista.
El Comidistest pone a prueba las recetas virales
López Iturriaga conoce bien este fenómeno. El Comidista cuenta con una sección denominada El Comidistest, en la que su equipo prepara y prueba recetas extraídas precisamente de las redes sociales. El resultado de esos experimentos sirve al periodista para lanzar una de las frases más contundentes de la entrevista.
“La mayoría es que son auténticos bodrios, o sea, son unas mierdas que no hay quien se las coma”, afirma. Eso sí, López Iturriaga introduce inmediatamente un matiz. No todas las recetas difundidas por creadores de contenido reciben su rechazo. “Luego también es verdad que de repente descubres cosas que están muy bien, ojo, pero vamos, yo creo que la media es un poco baja”, añade.
La crítica, por tanto, no apunta a todos los influencers gastronómicos ni a cualquier receta publicada en redes, sino a una tendencia que observa después de probar directamente numerosas propuestas virales.
Por qué aparecen tantos influencers gastronómicos en las redes
Durante la entrevista con DIARIO DE AVISOS, López Iturriaga también explica por qué el usuario puede tener la sensación de encontrarse continuamente con contenidos gastronómicos protagonizados por influencers.
A su juicio, existe una diferencia fundamental entre estos creadores y los propios restaurantes. “Los ‘influencers’ o los creadores de contenido saben todos los trucos y están generando todo el rato contenido en las redes”, señala.
Los restaurantes, en cambio, pueden publicar fotografías o vídeos, pero esa actividad representa solo una parte de su trabajo. “La más importante es cocinar y atender a los clientes”, recuerda.
Esta diferencia provoca, según López Iturriaga, que las plataformas terminen mostrando al usuario una cantidad mucho mayor de contenido producido específicamente para redes sociales.
López Iturriaga no ve una caída inmediata de los influencers
El responsable de El Comidista también se muestra escéptico ante la posibilidad de que los influencers estén entrando en una etapa de declive. Reconoce que puede existir cierto cansancio entre los usuarios y que algunos grandes creadores hayan perdido seguidores, pero relativiza la importancia de esas caídas cuando se trata de perfiles con audiencias millonarias.
“Para un ‘influencer’ que tiene tres millones de seguidores, ¿tú crees que le afecta mucho perder, no sé, 50.000? Pues no”, argumenta.
López Iturriaga sí reclama una actitud más crítica de quienes consumen estos contenidos. En su opinión, los usuarios deberían cuestionar más algunas prácticas y comportamientos que observan en redes sociales. “Ojalá la gente y todos los que estamos en las redes fuéramos mucho más críticos con muchas cosas que vemos ahí”, afirma.
La reflexión forma parte de una entrevista más amplia concedida a DIARIO DE AVISOS en la que Mikel López Iturriaga aborda también el retroceso de la cocina doméstica, el auge de la comida preparada, la quinta gama, la situación de la restauración y los efectos de la turistificación sobre la gastronomía.