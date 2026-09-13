Mil entidades privadas deben someterse a la evaluación de transparencia en Canarias

Casi mil entidades privadas deberán someterse a la evaluación de transparencia de 2025 en Canarias por haber recibido subvenciones públicas, informa el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.
Son entidades privadas que han recibido durante el año anterior más de 60.000 euros en subvenciones de la Administración autonómica o más de 100.000 euros en conjunto procedentes de una o varias administraciones públicas canarias.
También están obligadas a la evaluación de la transparencia las entidades para las que las ayudas o subvenciones públicas representen al menos el 30% de sus ingresos anuales cuando procedan del Gobierno de Canarias, o el 40% cuando los fondos transferidos lleguen desde una o varias administraciones públicas canarias, siempre que las ayudas alcancen como mínimo los 5.000 euros.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias celebró esta semana una jornada de formación destinada a esas entidades privadas en la que se inscribieron 383 personas en las modalidades presencial y telemática.
El propósito era ofrecer a las entidades privadas obligadas a cumplir con las exigencias de transparencia formación, orientación y herramientas para afrontar el proceso de evaluación del ejercicio de 2025. Intervinieron la comisionada de Transparencia, Noelia García Leal, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto Gómez.