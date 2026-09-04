Todo lo que puedes hacer gratis este fin de semana en La Laguna con el Pasaporte Joven 2026

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, mediante la concejalía de Educación y Juventud, amplía esta semana las actividades del Pasaporte Joven 2026 con eventos de música, cine al aire libre, videojuegos y deporte en varios pueblos y barrios del municipio. Las propuestas se desarrollarán hasta el domingo 6 de septiembre en puntos como Las Chumberas, Punta del Hidalgo, Tejina, Las Mercedes, Valle de Guerra, La Barranquera, Taco y el barrio del Obispado.
El programa incluye citas destacadas como el Barranquera Festival 2026, proyecciones de Cine de Verano y la gira del espacio itinerante La Joveneta. El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, ha explicado que el objetivo prioritario es descentralizar la oferta de ocio juvenil en La Laguna para “acercar alternativas a distintos puntos del municipio” y fomentar la participación fuera de los cascos urbanos habituales.
Qué es el Pasaporte Joven 2026 y dónde se celebra
El Pasaporte Joven 2026 es una iniciativa pública del consistorio lagunero que contempla más de 100 actividades gratuitas distribuidas en 63 localizaciones de la Isla. La campaña arrancó en verano y mantendrá su agenda activa hasta el 3 de octubre, abarcando desde el centro histórico y la zona universitaria hasta la costa del nordeste y las medianías.
Agenda de actividades del 3 al 6 de septiembre
La programación de esta semana arranca el jueves 3 de septiembre con la llegada de La Joveneta a Las Chumberas (de 17:00 a 21:00 horas), seguida del Cine de Verano con la película Zootrópolis 2. A la misma hora (21:00 horas), Punta del Hidalgo proyectará Ready Player One. La jornada nocturna culmina en Tejina a las 22:00 horas con el espectáculo Noches de Fantasía, protagonizado por Víctor Hubara, Nacho Peña y La Maldita.
El viernes 4 de septiembre, la unidad móvil de La Joveneta se trasladará a Las Mercedes entre las 17:00 y las 21:00 horas con talleres, juegos digitales y torneos deportivos.
El fin de semana concentra la mayor oferta de ocio musical y comunitario:
- Sábado 5 de septiembre: Valle de Guerra acoge la iniciativa Territorio Joven (de 18:00 a 02:00 horas). Por su parte, la costa de La Barranquera celebrará el Barranquera Festival 2026 a partir de las 19:00 horas con las actuaciones de DJs y artistas locales como Beto Uña, Castion, Jairo Delli, Dani Chueca, Kevin Ramos, O. Robles, Dámaso León, David Navarro, Eny Lacombe y el set conjunto de Francis Delgado B2B Jordi Rolo. Además, la plaza San Luis Gonzaga de Taco albergará de 20:00 a 00:00 horas la Ruta Salsera, con talleres de bachata, merengue, bailes sociales y rueda de casino XXL.
- Domingo 6 de septiembre: La actividad matinal comenzará en el barrio del Obispado con La Joveneta (10:00 a 14:00 horas) y continuará en la plaza San Luis Gonzaga de Taco de 12:00 a 16:00 horas con Territorio Joven, que incluirá torneos de tenis de mesa, bádminton, baloncesto, videojuegos con Just Dance y juegos de mesa gigantes.