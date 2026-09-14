El BOE lo confirma: cambia el precio de la bombona de butano desde este martes

El precio de la bombona de butano cambia desde este martes, 15 de septiembre, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la nueva revisión del importe máximo regulado. El precio antes de impuestos subirá un 5%, hasta los 123,4447 céntimos de euro por kilogramo.
La nueva cuantía sustituye a los 117,5664 céntimos por kilogramo vigentes desde julio. La revisión afecta al butano comercial envasado sujeto a regulación, aunque el importe final que paga el consumidor presenta particularidades en Canarias.
La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas aparece publicada este lunes, 14 de septiembre, en el BOE y establece los nuevos precios máximos antes de impuestos del butano comercial en envases de carga igual o superior a ocho kilos e inferior a 20 kilos.
El precio de la bombona de butano sube un 5%
La nueva revisión supone un incremento del 5% respecto al precio anterior antes de impuestos.
Hasta este lunes, la referencia era de 117,5664 céntimos por kilogramo. Desde el martes pasa a 123,4447 céntimos por kilogramo.
El precio máximo de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados está regulado para determinados recipientes y se revisa de forma bimestral mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.
La regulación se aplica, con carácter general, a envases con una carga igual o superior a ocho kilos e inferior a 20 kilos y con una tara superior a nueve kilos. Determinados envases quedan fuera de este sistema y tienen precio libre.
Además, el precio máximo regulado incluye el suministro hasta la puerta de acceso de la vivienda. El consumidor también puede adquirir estos envases en otros puntos de venta, como estaciones de servicio.
¿Cuál es el precio de la bombona de butano en Canarias?
En Canarias existe una particularidad importante. La Comunidad Autónoma puede incrementar el coste de comercialización utilizado para calcular el precio máximo debido a los factores específicos del Archipiélago.
Por este motivo, el precio de la bombona de butano en Canarias no debe obtenerse trasladando directamente el importe vigente en Península y Baleares.
La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias es la encargada de determinar el precio máximo aplicable en las Islas. Actualmente, su página oficial recoge un PVP máximo de 17,95 euros por bombona doméstica, vigente desde el 1 de septiembre de 2026, tanto para la venta a domicilio como en almacén.
Ese importe se calculó con un precio máximo antes de impuestos de 143,5666 céntimos por kilogramo, tras incorporar un incremento de 26,0002 céntimos por kilogramo en el coste de comercialización específico de Canarias.
Sin embargo, ese precio autonómico se fijó tomando como referencia la anterior resolución estatal, de julio.
Por ello, la nueva revisión publicada este lunes por el BOE no permite afirmar todavía que 17,95 euros vaya a continuar siendo el precio aplicable tras la actualización. Será necesario atender a la correspondiente determinación de la Dirección General de Energía de Canarias.
Cuánto costaba hasta ahora la bombona
En Península y Baleares, el precio máximo de la bombona regulada de 12,5 kilos era de 17,83 euros desde el pasado 21 de julio y hasta este lunes, 14 de septiembre, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica.
Ese importe había experimentado una fuerte subida respecto a mayo, cuando la misma bombona tenía un precio máximo de 15,39 euros. En marzo costaba 16,35 euros y en enero, 15,58 euros.
La nueva resolución publicada en el BOE entra en vigor este martes, 15 de septiembre, por lo que desde esa fecha comenzará a aplicarse la nueva referencia máxima regulada.