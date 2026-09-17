Renacer Tenerife, un foro para “dar respuesta” a los pacientes tras salir del hospital

La primera edición de la Feria de Oncología Integrativa: Salud, Prevención y Acompañamiento para el Cáncer Renacer Tenerife ha superado todas las expectativas y contará los próximos días 25, 26 y 27 de septiembre en la Sala Multiusos del Recinto Ferial con la presencia de más de 100 profesionales, 50 stands y un programa de más de 60 actividades centradas en la medicina, la nutrición, el ejercicio y el acompañamiento.
Renacer Tenerife es un proyecto de Yaiza Díaz, fundadora de Fórmula Triple Rosa, y producido por Jonathan Díaz, Pyranthus Projects, y que cuenta con la colaboración de entidades públicas, empresas y profesionales que harán posible este espacio de salud, prevención, información, acompañamiento y cuidados.
Para facilitar el acceso a la Feria de la ciudadanía de toda la isla, la organización ha impulsado, junto a la Fecam, la Guagua del Bienestar, una iniciativa que anima a los ayuntamientos a coordinar el traslado colectivo gratuito de sus vecinos, pacientes y cuidadores que deseen acudir desde sus municipios hasta el Recinto Ferial.
El evento y sus actividades se desarrollarán en cuatro espacios fundamentales: un escenario central, un espacio de salud integral multidisciplinar, el espacio de bienestar y una plataforma de comunicación, radio y podcast.
Yaiza Díaz destacó el origen humano y asistencial del proyecto y recalcó un programa de actividades “extenso y potente” que es lo que necesita los que están pasando por un proceso oncológico. Recordó que “cuando empecé con esta enfermedad, desde luego lo primero que se te viene a la cabeza es el miedo, la incertidumbre y la falta de información”, por tanto, “siempre he sentido esa responsabilidad de poder ayudar a través de la información”, y dar a conocer estas herramientas a través de esta Feria “pionera de salud, prevención y acompañamiento”.
El viernes 25 de septiembre el programa arrancará con el abordaje del cáncer colorrectal, seguida por la mirada integral al paciente oncológico, la salud ocular, la caída del pelo, el cáncer de piel, cáncer de pulmón, la leucemia, el abordaje de la terapia CAR-T o la oncohematología.
El sábado se abordarán el cáncer ginecológico, el cáncer de mama en diferentes actividades, el tumor de próstata o el pancrear, así como deporte y cáncer o sexualidad y cáncer.
El domingo el programa cuenta con actividades como la enfermería oncológica, reservorios picc-port, acciones para familiares y acompañantes de comunicación, cuidados paliativos y acompañamiento, así como se abordará la obesidad o la menopausia inducida por el tratamiento oncológico.
Además durante todas las jornadas habrán espacios de nutrición, talleres de yoga, pilates, entrenamiento y ejercicios, taichí, salud integral, respiración y talleres de abordaje psicólogico. Así como una unidad móvil para donar sangre y médula.
Jonathan Díaz resaltó el “pilar fundamental” que suponen las asociaciones y las fundaciones que hacen un trabajo diario en pro del bienestar de los pacientes que están atravesando un proceso oncológico, así como la implicación de los profesionales de los hospitales de referencia, clínicas privadas y varios colegios oficiales, como los de Psicología o de Abogados. “La idea es que los visitantes puedan encontrar en un mismo sitio toda la información, acompañamiento, recursos y herramientas que son necesarias” para hacer frente a la enfermedad.
El acto también contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, el vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, así como otras autoridades insulares, locales, representantes de entidades colaboradoras y de pacientes que desarrollan una gran labor con sus recursos y apoyo a los pacientes y familiares.
Lope Afonso destacó la importancia de la colaboración público-privada y social, poniendo de relieve que “la Feria constata lo que puede lograrse cuando instituciones, profesionales y asociaciones suman para acercar a la ciudadanía recursos concretos de salud, prevención y acompañamiento”.
“Ha adquirido una magnitud que se nos ha ido de las manos”
Jonathan Díaz destacó que el evento ha visto la luz gracias a un equipo humano que trabaja incesantemente. La feria “ha adquirido una magnitud que se nos ha ido de las manos” por el interés de las empresas, profesionales y asociaciones en participar y “se han quedado una veintena más a los que no hemos podido dar cabida”, lamentó. Por tanto, “es necesario un evento en el que dar a conocer el trabajo que se está haciendo” desde las empresas y los profesionales en aquellas disciplinas y ámbitos como la fisioterapia, la ortopedia y prótesis, estética oncológica, psicología, recuperación capilar, nutrición, ejercicio físico, autocuidado, etcétera.