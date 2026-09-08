Un rodaje corta el tráfico en varias calles de La Laguna: días y horarios

El rodaje de ‘Reconectados’ provocará restricciones de tráfico y estacionamiento en La Laguna durante tres jornadas de septiembre. Las afecciones se producirán los días 11, 16 y 21 de septiembre en varias calles del municipio, según el bando publicado por el Ayuntamiento.
Las restricciones afectarán a la avenida Tabares Bartlet y las calles Quintín Benito, Vía Láctea y Volcán Estrómboli. Habrá prohibiciones de estacionamiento y, durante la primera jornada, cortes intermitentes de circulación para permitir el desarrollo de la grabación.
Primeros cortes por el rodaje el 11 de septiembre
Las principales afecciones comenzarán el viernes 11 de septiembre en la avenida Tabares Bartlet, a la altura del número 2.
Desde las 13.00 hasta las 00.00 horas quedará prohibido estacionar en la zona reservada para los vehículos de la productora.
Además, durante el desarrollo del rodaje se producirán cortes intermitentes del tráfico de vehículos y personas, así como en las vías transversales que permitan acceder al espacio de grabación. El Ayuntamiento contempla desvíos cuando sean necesarios.
Ese mismo viernes también habrá restricciones en la calle Quintín Benito, desde las 13.00 hasta la 01.00 horas.
En este punto se reservarán 30 metros lineales para siete vehículos de la productora, por lo que estará prohibido aparcar en ese espacio durante el horario establecido.
Restricciones junto al Museo de la Ciencia y el Cosmos
La segunda jornada de afecciones será el miércoles 16 de septiembre en la calle Vía Láctea, en las proximidades del Museo de la Ciencia y el Cosmos.
La prohibición de estacionamiento estará vigente entre las 09.00 y las 20.00 horas. Se reservarán 25 metros lineales para seis vehículos vinculados al rodaje, además de la zona excluida al tráfico situada al final de la vía.
La última jornada prevista será el lunes 21 de septiembre, cuando las restricciones se trasladarán a la calle Volcán Estrómboli.
En este caso, las medidas se aplicarán desde las 18.00 hasta las 02.00 horas. Quedarán reservados 30 metros lineales para siete vehículos de la productora.
El Ayuntamiento de La Laguna advierte de que los horarios previstos pueden modificarse si las circunstancias del rodaje, el tráfico o motivos de seguridad así lo aconsejan.