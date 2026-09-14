Seis menores, entre las 148 personas rescatadas cerca de Lanzarote

Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 148 personas que navegaban en dos embarcaciones a unas 60 millas náuticas al nordeste de Lanzarote. Entre los ocupantes había 14 mujeres y seis menores, según la última actualización facilitada por el organismo estatal.
El operativo se activó después de recibirse una alerta sobre posibles embarcaciones que se dirigían hacia Canarias. El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas desvió inicialmente a un buque mercante que navegaba por la zona, que confirmó la presencia de las embarcaciones.
Salvamento Marítimo movilizó entonces a las Salvamar Al Nair y Salvamar Ácrux, ambas con base en Lanzarote, para realizar los rescates.
Una patera y una neumática
Durante el dispositivo, la Salvamar Ácrux localizó una patera de madera con 50 personas a bordo: 46 hombres, dos mujeres y dos menores.
Por su parte, la Salvamar Al Nair rescató a los ocupantes de una lancha neumática con 98 personas, entre ellas 12 mujeres y cuatro menores.
El recuento definitivo eleva así a 148 las personas rescatadas durante el operativo desarrollado al nordeste de Lanzarote.
Tras completar ambos rescates, las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo pusieron rumbo al Muelle de Arrecife, donde está previsto el desembarque de las 148 personas.
El operativo se desarrolló a unas 60 millas náuticas al nordeste de Lanzarote, aproximadamente 110 kilómetros, según las primeras informaciones facilitadas durante la jornada.