Tenerife avanza hacia un nuevo modelo energético con el hallazgo de potencial geotérmico en Vilaflor

El consorcio público-privado Energía Geotérmica de Tenerife anunció ayer, miércoles, durante un acto institucional, que el hallazgo de potencial geotérmico en el subsuelo de Vilaflor permitirá a la Isla avanzar hacia un nuevo modelo energético.
El sondeo de investigación realizado, financiado al 50% con fondos europeos a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, confirmó que la zona investigada reúne condiciones geológicas que permitirían el aprovechamiento del calor para producir electricidad.
El encuentro se celebró en las inmediaciones del sondeo donde se está desarrollando el primer estudio de geotermia profunda de España, un proyecto pionero que alcanzó los 3.000 metros de profundidad y donde se ha detectado agua caliente y elevada presión.
Los datos obtenidos son optimistas ante la posible existencia de un recurso geotérmico, un hito que permite avanzar hacia su aprovechamiento para la generación de energía renovable. El siguiente paso consistirá en evaluar su capacidad de producción y avanzar en las condiciones necesarias para su desarrollo. Entre ellas, consideran fundamental disponer de un marco tarifario regulado que aporte seguridad a las inversiones y permita impulsar la tecnología en condiciones similares a las de otros territorios europeos.
Este resultado refuerza las expectativas sobre una tecnología que podría contribuir de forma decisiva a reducir la dependencia energética del Archipiélago de los combustibles fósiles.
En la visita estuvieron presentes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el presidente ejecutivo de DISA, Demetrio Carceller; el CEO de Reykjavík Geothermal, Magnus Ásbjörnsson; el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández; el embajador de Islandia en España, Kristján Andri Stefánsson; la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, y representantes de entidades socioeconómicas y científicas.
Fernando Clavijo, señaló que “la geotermia puede convertirse en un aliado estratégico para afrontar muchos desafíos que nos conducen a un objetivo vital: conseguir un desarrollo económico sostenible que repercuta en el bienestar de nuestra gente. “Y hoy la geotermia sienta las bases para garantizar el suministro energético, promover el autoabastecimiento y contribuir a la protección del medio ambiente”, reivindicó Clavijo.
Joan Groizard Payeras aseveró que “el resultado de estos sondeos y su avance van a ser la base que nos permita desarrollar un marco regulatorio que dé certidumbre al desarrollo de estos proyectos. Trabajaremos en la regulación, la financiación y el compromiso para seguir transformando el sistema eléctrico y proteger a Canarias de la dependencia energética del exterior”.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que “podemos hablar ya de resultados. Hemos investigado, hemos trabajado y hemos llegado a 3.000 metros de profundidad para conocer qué posibilidades reales tiene Tenerife, y lo que hemos encontrado confirma que estamos ante una oportunidad extraordinaria”.
Por su parte, Demetrio Carceller destacó que “hoy podemos afirmar que existen indicios sólidos de un sistema geotérmico con potencial energético en Canarias”. Agregó también que la geotermia es la mejor energía renovable, que además es barata y milenaria, y “tenemos la oportunidad de convertirla en vector de crecimiento.” “Pero necesitamos de una regulación tarifaria. Es lo que ocurrió en Azores, otra región ultraperiférica que lleva décadas generando electricidad con el calor de la tierra. También en Alemania, que la Ley de Energías Renovables mantiene desde 2014 una tarifa regulada de 252 €/MWh para la geotermia por su elevado riesgo exploratorio. Canarias puede llegar a esa misma posición y lograr ahorros millonarios para todos los españoles”, señaló.
Magnus Ásbjörnsson hizo hincapié en la prudencia del proyecto, argumentando que los indicios son favorables, con temperatura, compresión y permeabilidad. “Esto, en geotermia, es una parte del rigor científico que queremos mantener”, señaló, al tiempo que incidió en los múltiples usos que presenta la energía geotérmica, como la producción eléctrica o su contribución en diferentes sectores económicos.
Mariano Hernández Zapata apuntó que “esta iniciativa representa muy bien lo que queremos para el futuro energético de Canarias, que no es otra cosa, sino innovación, conocimiento y aprovechamiento de nuestros propios recursos”.
Por su parte, Kristján Andri Stefánsson, embajador de Islandia, indicó que “este proyecto es importante, no solo por lo que pueda hallar bajo la superficie de Tenerife, sino también por lo que representa en la superficie: confianza, colaboración y un compromiso compartido con un futuro energético más limpio”.
Agustina Beltrán señaló la importancia de que el municipio forme parte de una iniciativa de estas características y explicó que el proyecto es una oportunidad para generar conocimiento, dinamizar el territorio y crear beneficios para Vilaflor y para el conjunto de Tenerife”.