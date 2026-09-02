El tiempo en Canarias este jueves: más calor y ligera calima

La previsión meteorológica para este jueves, 3 de septiembre, apunta a cielos poco nubosos o despejados en buena parte de Canarias, aunque persistirán los intervalos de nubes bajas en el norte de las Islas. Las temperaturas tendrán pocos cambios, con máximas que podrán alcanzar los 30-32 grados en medianías del sur de Gran Canaria.
En Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 30 grados de máxima y los 14 de mínima en El Hierro, según la previsión facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Nubosidad y calima
En Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte.
En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, aunque se abrirán amplios claros durante la tarde. Además, se espera calima ligera en altura en estas islas.
Temperaturas con pocos cambios
Las temperaturas mínimas apenas variarán en el Archipiélago. Las máximas se mantendrán estables en las zonas costeras, aunque podrán bajar en el sur y subir de forma ligera a moderada en las zonas de interior.
En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión sitúa la mínima en 23 grados y la máxima en 28.
Viento del nordeste
El viento soplará de nordeste, flojo a moderado, con un aumento de intensidad en algunas zonas de interior.
En las costas del sureste y en el extremo oeste de las Islas podrá registrarse algún intervalo de viento fuerte.