La Aemet avisa: la calima llega a Canarias con viento fuerte y 32 grados

La calima llegará a Canarias este miércoles, 2 de septiembre, especialmente a Lanzarote y Fuerteventura, en una jornada marcada por rachas ocasionales muy fuertes en varias zonas del Archipiélago. Las temperaturas alcanzarán hasta 32 grados en algunos puntos.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos poco nubosos o despejados en buena parte de Canarias, aunque habrá intervalos de nubes bajas en las zonas del norte y nordeste de varias Islas.
El viento soplará moderado del nordeste y será fuerte en determinadas vertientes, con probabilidad de rachas muy fuertes durante la primera mitad del día. Esta situación afectará especialmente al sureste y noroeste de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, además de otros puntos del Archipiélago.
Hasta 32 grados en Canarias
Las temperaturas tendrán pocos cambios, aunque Aemet contempla algunos descensos ligeros en determinadas medianías y vertientes.
Los valores más elevados se esperan en Fuerteventura y Gran Canaria, donde se podrán alcanzar entre 30 y 32 grados. En Tenerife, los termómetros llegarán a los 30 grados en zonas bajas del sur y de la vertiente sur del área metropolitana.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan 23 grados de mínima y 30 de máxima. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores oscilarán entre los 21 y los 28 grados.
La previsión por capitales también apunta a 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, 28 en San Sebastián de La Gomera y 26 en Santa Cruz de La Palma. Valverde tendrá una jornada más fresca, con 18 grados de mínima y 21 de máxima.
La calima, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura
Aemet prevé calima ligera en altura durante la segunda mitad del día en Lanzarote y Fuerteventura.
En Lanzarote predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas durante la mañana en el norte. Arrecife tendrá entre 22 y 27 grados.
En Fuerteventura también dominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas de hasta 30-32 grados en el sureste. Puerto del Rosario registrará 21 grados de mínima y 28 de máxima.
Así será el tiempo en Tenerife
En Tenerife, el nordeste tendrá intervalos nubosos, aunque los cielos tenderán a quedar poco nubosos durante la tarde. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sureste y extremo noroeste. Aemet no descarta rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día.
En las cumbres centrales soplará viento moderado de componente oeste, mientras que en las costas del suroeste habrá brisas.
La previsión para el resto de las Islas
En Gran Canaria, el norte estará nuboso y abrirá claros durante la tarde. En el resto habrá pocas nubes, aunque se esperan temperaturas de hasta 30-32 grados en el sureste y medianías del oeste.
En La Gomera, estará nuboso en el norte y tenderá a poco nuboso por la tarde. El viento será fuerte en las vertientes este y noroeste.
En La Palma, habrá intervalos nubosos en el norte y este, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. También se esperan rachas muy fuertes en determinados puntos.
En El Hierro, el norte estará nuboso durante la mañana y tenderá a poco nuboso por la tarde. El viento será fuerte en el sureste y oeste, con posibilidad de rachas muy fuertes.
En el mar, Aemet prevé viento del nordeste de fuerza 5 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo de entre uno y dos metros en determinadas zonas.