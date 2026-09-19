Así quiere transformar Santa Cruz el litoral de Valleseco: espigones, jardines, cafeterías y grandes zonas peatonales

Una nueva piel para envolver de modernidad y accesibilidad el entorno de Valleseco es lo que propone la idea arquitectónica ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuyo objetivo es buscar soluciones viables que logren conectar el mar, el barrio y el barranco bajo un mismo proyecto urbanístico.
A través del área de Planificación Estratégica, y con la colaboración de la Autoridad Portuaria, ya se ha resuelto el certamen de ideas promovido el pasado año por el Consistorio para abordar la transformación de esta zona capitalina, seleccionando la propuesta Valle Vivo, que plantea una visión integral del ámbito y que servirá de punto de partida para futuras actuaciones en el litoral de Valleseco.
El proyecto ganador, que recibirá 6.000 euros de premio, fue presentado por el equipo conformado por WaWa Consultores en Movilidad y el estudio de arquitectura Corona, Amaral y Senning, que además podrán ser contratados para continuar desarrollando los trabajos previstos en las siguientes fases.
La propuesta urbanística ganadora ha sido definida por el estudio de arquitectura vencedor como una actuación planteada para el frente litoral, el entorno del barranco, las áreas de transición y el núcleo urbano de La Vega, planteando una serie de ajustes sobre la ordenación vigente con el objetivo de construir una relación más clara entre paisaje, espacio público, movilidad y tejido urbano.
Esta estrategia se traduce en un conjunto de criterios de diseño urbano para lograr la transformación progresiva del conjunto, en base a grandes espigones marítimos, pérgolas de sombra, cafeterías, jardines, y amplias zonas peatonales, tanto junto al mar como hacia el barrio, aprovechando para ello el cauce del barranco.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explica que “el concurso de ideas ha servido para estudiar distintas maneras de abordar el futuro de Valleseco, y ahora contamos con una propuesta seleccionada que nos permitirá avanzar en ese trabajo, un camino en el que contaremos con la opinión de los vecinos del barrio, a los que presentaremos cualquier tipo de acción que se planifique”.
Por su parte, la concejala de Planificación Estratégica, Carmen Pérez, señala que “la propuesta seleccionada parte de una concepción global de Valleseco y no se limita exclusivamente a la intervención sobre el frente marítimo, sino que plantea la relación entre los distintos espacios que conforman el entorno como uno de los principales elementos a tener en cuenta en la futura planificación del ámbito, en la que seguiremos trabajando”.
Tres ideas
Al concurso de ideas se presentaron tres propuestas, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado febrero, que fueron valoradas por un jurado integrado por técnicos de distintas áreas y administraciones vinculadas al ámbito de actuación.
Desde Proyectos Estratégicos se detalla que la resolución del concurso no supone la aprobación de un proyecto definitivo para Valleseco ni implica que Valle Vivo vaya a ejecutarse. El concurso permite seleccionar una propuesta y un equipo que podrán constituir el punto de partida para avanzar en la elaboración del proyecto básico y del plan director del conjunto de actuación.
Ahora se abre una nueva fase destinada a concretar, desarrollar y evaluar las actuaciones que puedan configurar el futuro del ámbito. En este tiempo se profundizará en la propuesta seleccionada y se analizarán las distintas alternativas y necesidades para determinar las intervenciones que puedan resultar adecuadas. El proceso deberá desarrollarse, además, desde una perspectiva de participación ciudadana y coordinación institucional, por lo que será necesario trabajar junto a las administraciones y organismos que cuentan con competencias o intereses en el entorno, como la Autoridad Portuaria y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.