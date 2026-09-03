Uber contacta con taxistas para preparar su entrada en Santa Cruz de Tenerife

La empresa Uber ha empezado a contactar con taxistas de Santa Cruz de Tenerife a fin de preparar la próxima entrada de este servicio de movilidad concertado en la capital. Para ello, la entidad está ofreciendo al sector del taxi chicharrero la posibilidad de descargarse la aplicación móvil UberX, a través de la cual el usuario puede contratar este transporte para el área metropolitana a través de la denominada fórmula Taxi Uber, que ya funciona en otras comunidades autónomas.
El presidente de las asociaciones La Gremial del Taxi y de Taxi Sí Canarias, Zebenzui Pérez, manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS que “Uber es una empresa de intermediación entre el usuario que necesita transporte y quien se lo puede ofrecer, bien sea un taxi o un Vehículo de Transporte con conductor (VTC)”.
“En éste último caso, hay que recordar que los VTC están judicializados en Tenerife y en otros puntos de Canarias y por ello lo que ha empezado a hacer Uber es tocar a la puerta de los taxistas para que se conviertan en conductores de la empresa, pero usando su propio taxi. Por lo tanto, la empresa no necesita permiso ni del Gobierno de Canarias ni del Ayuntamiento de la capital para ejercer esta actividad, pues tiene libertad de intermediación”.
Pérez indicó que “los taxistas tienen libertad para decidir su futura unión a la plataforma y trabajar con Uber, sin que la administración pública pueda hacer nada al respecto al no emplear la vía de los VTC para preparar la penetración del negocio en Santa Cruz a través de servicios de Taxi Uber”.
En este sentido, el presidente de ambas asociaciones taxistas, tanto a nivel local como regional, lanzó un mensaje al sector para que no se unan a esta plataforma de Uber, pues en su opinión “sería un error colaborar con una multinacional que lo primero que hará, cuando entren los VTC que ahora están judicializados, será incorporarlos a su servicio, el cual ya no será del taxi, sino de los VTC de Uber”.
Por ello, recalcó Pérez, lo que “estamos intentando es evitar que los compañeros ofrezcan sus licencias para esta colaboración y más cuando el taxi en Santa Cruz contará en unos meses con una aplicación similar, impulsada desde el Ayuntamiento, que ofrecerá un mecanismo muy parecido a la de de Uber y que será una ventaja para el usuario y el taxista”.