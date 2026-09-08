La ULL recibe a cerca de 4.000 nuevos estudiantes con una fiesta de bienvenida

La Universidad de La Laguna (ULL) dio ayer la bienvenida al curso 2026/27 con una fiesta para los cerca de 4.000 estudiantes de nuevo ingreso que comienzan este año su vida universitaria. Música, juegos, comida, deporte y distintas actividades lúdicas protagonizaron una jornada pensada para convertir el inicio de la etapa académica en una experiencia diferente. Según subrayó la ULL, “el objetivo de la iniciativa, de carácter eminentemente lúdico, es que los jóvenes tengan una primera impresión positiva de su llegada a la universidad, participen en las actividades, conozcan a otros compañeros y disfruten de uno de los momentos que marcarán el comienzo de esta nueva etapa”.
La fiesta incluyó un taller de tatuajes, una caja del tiempo, un toro mecánico, juegos y acertijos, además de zonas de descanso con comida y bebida. La música también tuvo protagonismo con un escenario en el que han participado varios DJ.
Durante el acto formal, el rector de la ULL, Francisco García, animó a los nuevos estudiantes a aprovechar una etapa marcada por nuevas amistades y experiencias. También recordó que este curso comienza el centenario de la etapa contemporánea de la universidad, que conmemorará en 2027 sus cien años de docencia ininterrumpida con un programa de actividades que se presentará a finales de año.
Antes de la fiesta, los nuevos estudiantes fueron recibidos a primera hora de la mañana en las distintas facultades y escuelas universitarias. Los equipos decanales y el profesorado les ofrecieron una primera aproximación a los estudios que cursarán a partir de hoy, con el inicio de las clases de grado.