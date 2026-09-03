El veto al pollo y la carne de Brasil alimenta el temor a los altos precios en Canarias

Cualquier carne ajena a la Unión Europea debe pasar por unos puestos de inspección fronterizos autorizados. Únicamente se permite la entrada del género proveniente del catálogo oficial de terceros países homologados. Cada lote exige documentos oficiales que garanticen el cumplimiento de la salud animal. A partir del 3 de septiembre se veta la importación de aves y vacuno de Brasil, uno de los integrantes de Mercosur (junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, de pleno derecho). El acuerdo de asociación entre ambos bloques empezó a aplicarse de manera provisional el 1 de mayo de 2026.
La alianza establece “un marco integral y equilibrado que promueve el intercambio de bienes y servicios, la inversión y el desarrollo económico”. Se espera que los mecanismos de cooperación en áreas estratégicas contribuyan al “desarrollo económico y social de los países miembros”. De la lista de los que cumplen las normas de seguridad alimentaria de la UE tacharon a Brasil por el uso de antimicrobianos para estimular el crecimiento de los animales. Conforme a los datos de los sectores afectados en Canarias, el 50% de la carne de ave (pollo) y de vacuno llega desde Brasil. Las restricciones incluyen los huevos, la miel, los pescados, los mariscos de criadero y las tripas para elaborar embutidos.
Las importaciones de vacuno en la UE aumentaron un 18% en 2025, hasta las 459.000 toneladas. Europa recibió 71.000 toneladas de carne de vacuno refrigerada y congelada en los dos primeros meses de 2026, un 25% más que en el periodo equivalente del año precedente. Brasil encabeza la producción de carne vacuna y es el mayor exportador. Argentina se lo guisa y se lo come casi todo.
La CEOE de Santa Cruz de Tenerife alertó en agosto del “riesgo inminente de desabastecimiento y subida de precios”. Se barrunta un encarecimiento de leve a moderado.
Pero en la Federación de Alimentación y Artículos de Consumo de Canarias (FACCA) prefieren no hablar de “un escenario generalizado” de almacenes y expositores vacíos. La incidencia “dependerá en buena medida de cuánto tiempo se prolongue esta situación”, indica su presidente, Juan Manuel Ravelo González. “Brasil es uno de los orígenes utilizados por los operadores canarios para el aprovisionamiento de referencias de pollo y vacuno y, si esto se mantiene en el tiempo, será menester recurrir a otros mercados y reorganizar determinados aprovisionamientos”. Sea como fuere, FACCA apela a la prudencia. “Persisten las actuaciones y conversaciones técnicas entre las autoridades, como una auditoría de la Unión Europea en Brasil sobre algunos productos -entre ellos, la carne de ave- para comprobar las garantías aportadas. Estaremos pendientes de la evolución antes de anticipar su impacto definitivo en el mercado canario”.
Ravelo reconoce que se ha instalado en el ánimo colectivo “una preocupación lógica ante la posible pérdida, aunque sea temporal, de un proveedor importante y por las dificultades de sustituir volúmenes y referencias”. No obstante, apostilla, “los operadores llevan semanas trabajando y valorando alternativas de suministro”. Entiende que sería una irresponsabilidad trasladar “un mensaje de alarma a los consumidores”. Cree que en ciertas informaciones “se ha simplificado excesivamente” una cuestión compleja: “No significa que el 3 de septiembre deje automáticamente de llegar a Canarias carne de Brasil. Las mercancías que hayan sido correctamente certificadas antes de esta fecha podrán continuar su tránsito y descargarse, siempre que cumplan con los requisitos. Por otro lado, no es una alerta sanitaria. No se trata de la detección de carne en mal estado, sino del cumplimiento y la acreditación de las nuevas exigencias de la Unión Europea en el control de antimicrobianos”.
Los operadores han estado explorando la diversificación, buscando proveedores alternativos que permitirían cubrir la demanda del mercado isleño si se dieran las circunstancias. Los principales suministradores de pollo en la UE son Polonia (por encima del 22%), Francia, España e Italia. De vacuno, Francia, Alemania, Italia y España.
El factor local es “fundamental”, recalca Juan Manuel Ravelo. “En FACCA hemos venido defendiendo la necesidad de apoyar y fortalecer al sector primario de Canarias. Sin embargo, actualmente no tiene capacidad por sí sola para atender la totalidad de la demanda de carne, por lo que nuestro sistema de abastecimiento necesita complementarse con producto procedente del exterior”. De hecho, argumenta, el propio Régimen Específico de Abastecimiento (REA), integrado en el Posei y aprobado por la Comisión Europea, “parte de la idea de garantizar la provisión de productos esenciales mediante la introducción e importación de mercancías, como el vacuno, el porcino y el pollo, tanto para consumo directo como para industria”. El balance de aprovisionamiento del REA para 2026 prevé cantidades muy significativas de productos cárnicos para el mercado canario: hasta 49,2 millones de kilos de pollo congelado y 36,5 millones de kilos de carne de vacuno fresca, refrigerada y congelada, por ejemplo. Cabría interpretar, pues, que el dilema sería una condena.