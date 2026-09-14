Zulay vuelve a triunfar: entra de nuevo entre los 50 mejores panaderos de España

La Panadería Pastelería Zulay suma un nuevo reconocimiento nacional. La firma canaria ha recibido su segunda Estrella Dir Informática de la Panadería Española, una distinción que la sitúa de nuevo entre los 50 panaderos top de España, según ha comunicado el propio establecimiento.
“Hoy es uno de esos días que se marcan a fuego en el calendario”, ha señalado Zulay en sus redes sociales tras recibir el galardón. La panadería ha agradecido el reconocimiento a Panatics y Pan de Calidad y ha vinculado este nuevo premio al trabajo desarrollado desde sus raíces y a su apuesta por la masa madre.
La distinción llega además después de que Zulay se proclamara campeona absoluta de Canarias, según ha destacado la propia empresa en su publicación.
Un proyecto familiar nacido en La Palma
La historia reciente de Zulay está ligada a los hermanos Rubén, Bryan y Aday Medina, que han modernizado el obrador familiar fundado en La Palma en 1937 por su bisabuelo, Eladio Santos.
El negocio cuenta con obrador y puntos de venta en Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma y San Cristóbal de La Laguna.
La evolución de la firma ha mantenido el vínculo con las recetas familiares. Entre sus productos figuran los merengues de su abuela Nélida y las galletas de su abuela Ciela, junto a una oferta que combina panadería, bollería y pastelería.
Zulay ya fue reconocida por DIARIO DE AVISOS
Este nuevo premio se suma al recibido en 2024 en los Premios Nacionales de Gastronomía de la Fundación DIARIO DE AVISOS, donde Panadería Pastelería Zulay fue distinguida con el galardón a la Mejor Labor en Repostería 2024.
Entonces, el jurado destacó la capacidad de los hermanos Medina para actualizar un proyecto familiar con décadas de historia sin perder sus raíces.
La filosofía del negocio quedó resumida entonces por Bryan Medina: “Si hacemos pan, tiene que ser el mejor; si hacemos un pastel, tiene que ser el mejor”.
Con esta segunda Estrella Dir Informática, Zulay vuelve a situarse entre los nombres reconocidos de la panadería española.