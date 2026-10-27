Cabello carga contra PP y Vox por su candidato al Senado por Tenerife, que viene de León: “Comportamiento de godo”

El portavoz del Gobierno de Canarias y candidato de Coalición Canaria al Senado por Tenerife, Alfonso Cabello, ha arremetido contra el Partido Popular y Vox por el acuerdo electoral que permitirá incorporar a un antiguo candidato de la formación de Santiago Abascal por León en las listas populares de Tenerife para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Cabello ha calificado esta decisión como una “falta de respeto” a los tinerfeños y ha acusado a ambas formaciones de reproducir lo que denomina el “comportamiento del llamado godo con esta tierra”. Sus declaraciones llegan después de que DIARIO DE AVISOS informara del malestar de dirigentes y militantes del PP canario por las candidaturas pactadas entre las direcciones nacionales de ambos partidos.
“Sin duda, lo del Partido Popular y Vox con Canarias ha sido el comportamiento del llamado godo con esta tierra. Y no hay otra forma ni otro adjetivo para tildarlo”, ha afirmado Cabello.
Las críticas de Cabello al candidato de Vox por Tenerife
El dirigente nacionalista ha centrado sus críticas en la designación de Francisco José García Paramio, ingeniero que concurrió al Senado por Vox en León durante las anteriores elecciones generales y que ahora figura como candidato en las listas del PP por Tenerife.
Cabello ha cuestionado que ambas formaciones hayan optado por una persona vinculada política y residencialmente a León para representar a Tenerife en la Cámara Alta.
“Que hayan decidido que en la papeleta el próximo 29 de noviembre representando la isla de Tenerife vaya una persona de León, y no digo una persona de León, nacida en León, sino que vaya una persona que vive en León y que fue candidato por León en las últimas elecciones”, ha señalado.
A su juicio, esta decisión refleja el trato que determinados partidos de ámbito estatal dispensan a territorios como Canarias.
“Canarias se ve que no le importa mucho al Partido Popular ni a Vox”, ha manifestado, antes de describir a ambas organizaciones como “dos partidos franquicias” cuyas direcciones peninsulares deciden las candidaturas que deben respaldar sus afiliados en el Archipiélago.
Cabello defiende a José Carlos Hacha y cuestiona la decisión del PP
Uno de los aspectos más destacados de su intervención ha sido la referencia a José Carlos Hacha, dirigente del Partido Popular que, según Cabello, había presentado su candidatura para representar a Tenerife en el Senado.
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha reconocido sus diferencias políticas con Hacha, pero también ha destacado su trayectoria en la defensa de los intereses de las Islas.
Ha recordado que se trata de una persona “con el que yo personalmente he podido debatir y discrepar mucho”, antes de cuestionar que haya quedado fuera de la candidatura tras el acuerdo alcanzado en Madrid.
Cabello ha criticado que, después de que Hacha se presentara como aspirante, las direcciones nacionales hayan decidido, según su versión, “borrarlo de un plumazo por una llamada de Madrid”.
“No se me ocurre una mayor falta de respeto, en este caso, a quienes se encuentran en Tenerife”, ha insistido.
Un acuerdo entre PP y Vox que provoca malestar en Canarias
La reacción de Cabello se produce después de que DIARIO DE AVISOS se hiciera eco del descontento existente en sectores del PP de Canarias por la incorporación de candidatos de Vox a sus listas al Senado por Tenerife y Gran Canaria.
El acuerdo, negociado entre las direcciones nacionales de ambas formaciones, contempla que los representantes propuestos por Vox concurran como independientes dentro de las candidaturas populares.
En Tenerife, el candidato incorporado es Francisco José García Paramio, con Isis María Luque, integrante de la dirección de Vox en Santa Cruz de Tenerife, como suplente.
En Gran Canaria, la persona propuesta es Alba Moreno Santa, antigua responsable de comunicación de Vox en el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Javier Ortega Smith. Su suplente será Yeray Antonio Suárez, consejero y portavoz de Vox en el Cabildo de Gran Canaria.
A cambio, Vox renuncia a presentar candidaturas propias al Senado en las siete islas del Archipiélago.
El pacto ha generado críticas dentro del PP canario, especialmente entre dirigentes que consideran que las decisiones de Madrid han desplazado a representantes de la organización en las Islas.
Según la información publicada por este periódico, parte del malestar se dirige contra el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, al que determinados sectores reprochan no haber defendido una posición diferenciada para Canarias durante las negociaciones.
Cabello ha aprovechado esta situación para cuestionar la relación entre las direcciones nacionales de ambos partidos y sus organizaciones territoriales.
“Los partidos franquicias, esas grandes marcas que operan en la Península, tratan a los territorios como eso, como godos”, ha declarado.
El portavoz del Gobierno de Canarias ha concluido defendiendo la necesidad de que los intereses de Tenerife y del Archipiélago tengan rdepresentación propia en el Senado, frente a las decisiones que, a su juicio, se adoptan desde las direcciones nacionales de los partidos.