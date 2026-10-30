La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas menor de edad, de 16 años, acusadas de organizar saqueos y actos vandálicos bajo la denominación Blocus. Los arrestados están investigados por un presunto delito de desórdenes públicos tras planificar ataques coordinados contra establecimientos comerciales.
Según ha informado este viernes, 30 de octubre, la Guardia Civil, los dos detenidos eran los presuntos responsables de liderar el movimiento Blocus en Tenerife. La organización de los altercados se realizaba mediante canales de mensajería cifrada y redes sociales, utilizados para captar participantes y distribuir instrucciones.
La operación ha sido coordinada por la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Los agentes consiguieron identificar a los dos principales organizadores antes de que los actos vandálicos llegaran a materializarse en las calles.
Las detenciones se producen a las puertas de Halloween, el sábado 31 de octubre, fecha para la que se habían difundido convocatorias de posibles disturbios en Santa Cruz de Tenerife y Playa de Las Américas.
Así organizaban los saqueos y ataques a comercios en Tenerife
La investigación comenzó después de que unidades especializadas de la Guardia Civil detectaran una intensa actividad en plataformas digitales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Los sospechosos utilizaban grupos cerrados y herramientas de comunicación cifrada para dificultar el seguimiento policial.
En estos canales, según la Guardia Civil, se difundían instrucciones para organizar ataques simultáneos contra grandes superficies comerciales, provocar daños en mobiliario urbano y obstaculizar la intervención de los agentes.
Los administradores también compartían mapas de actuación y directrices sobre cómo coordinarse durante los altercados.
Entre las acciones que presuntamente promovían figuraban la quema de mobiliario urbano, las agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los asaltos a establecimientos comerciales.
La Guardia Civil sostiene que este sistema de organización estaba inspirado en el modelo de disturbios y saqueos conocido en Francia como Blocus.
La Guardia Civil identifica a los dos principales organizadores
Las investigaciones permitieron identificar a quienes, según los agentes, dirigían la actividad de Blocus en Tenerife.
Tras reunir los indicios, los investigadores procedieron a detener a los dos sospechosos, uno de ellos de 16 años, y a neutralizar los canales de difusión utilizados para promover los altercados.
La Guardia Civil señala que su intervención permitió actuar antes de que la movilización llegara a materializarse.
Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal, que deberán determinar las medidas correspondientes.
La operación se enmarca en las actuaciones contra nuevas formas de organización de delitos a través de internet, especialmente aquellas dirigidas a provocar alteraciones graves del orden público.
Más vigilancia en Tenerife ante las convocatorias de Blocus
Las detenciones llegan después de varios días de preocupación por los llamamientos difundidos en redes sociales para provocar disturbios durante Halloween.
Como informó DIARIO DE AVISOS, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, solicitó a la Delegación del Gobierno reforzar las medidas preventivas ante los mensajes que promovían saqueos, incendios y agresiones a policías.
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, confirmó la coordinación de la Policía Local con la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno para prevenir posibles incidentes.
La preocupación también se ha trasladado a los comerciantes. En la calle del Castillo, uno de los puntos señalados en las convocatorias, se han instalado paneles metálicos para proteger escaparates.
La Guardia Civil ha anunciado que se incrementará la vigilancia policial tanto en internet como en las calles, debido a la alarma social generada por estos llamamientos.
La actuación se produce después de los disturbios registrados en Barcelona y Bilbao, que habían llevado a las autoridades de Tenerife a extremar las precauciones durante el puente de Todos los Santos.