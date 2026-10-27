Un llamamiento para “tomar las calles” de Santa Cruz en pleno Halloween genera inquietud tras las protestas en Francia

Durante las últimas horas se ha difundido un cartel a través de las redes sociales donde se convoca para el próximo sábado 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween, un llamamiento para “tomar las calles” que inicia a las 17:30 horas en la calle Castillo de Santa Cruz.
Después de los episodios registrados durante los últimos días en ciudades como Barcelona y Bilbao o los altercados en las calles de París, donde esperan copiar un modelo de movilizaciones. Este llamamiento que circula en redes mediante una imagen de origen desconocido, invita a concentrarse en una de las principales vías comerciales de la capital tinerfeña.
La coincidencia de fechas y la similitud de algunos mensajes han despertado las sospechas, aunque no existen pruebas que permitan vincular la convocatoria de Tenerife con los incidentes ocurridos en la Península.
Una convocatoria anónima en pleno centro de Santa Cruz
El cartel difundido para Halloween incluye expresiones como “Las calles también son nuestras” y “¡Que se note nuestra fuerza!”, acompañadas de una imagen generada con IA en la que aparece una multitud rodeada de humo rojo y lo que parecen ser bengalas.
También incorpora una referencia a las protestas de Francia, aunque sin identificar ningún movimiento concreto.
Sin embargo, el anuncio no recoge el nombre de ninguna organización, sus posibles reivindicaciones ni datos de contacto de los promotores. Tampoco contiene mensajes que llamen expresamente a cometer actos vandálicos o saquear establecimientos.
Uno de los elementos que más llama la atención es la utilización de consignas similares a las que han aparecido en otras convocatorias relacionadas con el movimiento denominado Blocus, cuya difusión se ha detectado en diferentes ciudades españolas.
Los incidentes de Barcelona y Bilbao ponen el foco en Halloween
La aparición del cartel en Santa Cruz se produce después de los altercados registrados el pasado sábado 24 de octubre en Barcelona, donde los disturbios provocaron daños en más de una veintena de establecimientos comerciales, además de incendios, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas policiales.
A estos acontecimientos se sumaron los incidentes ocurridos el lunes 26 de octubre en Bilbao.Tras estos episodios, comenzaron a circular nuevas convocatorias para el 31 de octubre en diferentes puntos del país, entre ellos Madrid, Barcelona, Bilbao y varias localidades de Andalucía.
Las informaciones publicadas sobre estos llamamientos apuntan a que parte de su difusión se realiza mediante TikTok, WhatsApp y Telegram.
No obstante, que existan iniciativas similares en varias ciudades no significa necesariamente que todas estén relacionadas o respondan a una organización común.