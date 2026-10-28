Tras la Luna del Cazador, llega una lluvia de estrellas a Canarias: fecha para verla

El cielo de Canarias se prepara para una nueva cita astronómica tras la Luna del Cazador del pasado 26 de octubre. Durante la noche del miércoles 4 al jueves 5 de noviembre tendrá lugar uno de los momentos de mayor actividad de las Táuridas del Sur, una lluvia de estrellas conocida por sus meteoros luminosos y la posibilidad de observar espectaculares bolas de fuego.
Este fenómeno podrá contemplarse desde el Archipiélago, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Según el calendario de la Organización Internacional de Meteoros (IMO) y la Sociedad Americana de Meteoros (AMS), el máximo de noviembre llegará con unas condiciones lunares favorables, lo que facilitará la observación de los destellos más débiles.
A diferencia de otras lluvias de estrellas, como las Perseidas de agosto, las Táuridas no destacan por registrar una gran cantidad de meteoros. Su principal atractivo es la posibilidad de contemplar bólidos especialmente brillantes, capaces de dejar estelas luminosas en el cielo durante varios segundos.
Cuándo y a qué hora ver las Táuridas desde Canarias
La noche del 4 al 5 de noviembre de 2026 será una de las principales oportunidades para observar las Táuridas del Sur. El fenómeno podrá seguirse desde las distintas Islas, aunque las mejores condiciones suelen producirse durante las horas centrales de la noche y la madrugada, cuando el punto del cielo del que parecen proceder los meteoros alcanza una mayor altura.
La Sociedad Americana de Meteoros sitúa habitualmente entre la medianoche y las primeras horas de la madrugada uno de los periodos más favorables para contemplar esta lluvia.
Además, la fase lunar jugará a favor de los observadores. Tras la Luna llena del 26 de octubre, el satélite estará en fase menguante y presentará una iluminación reducida, por lo que su brillo interferirá menos en la observación. Las previsiones astronómicas apuntan a una actividad aproximada de cinco meteoros por hora en condiciones ideales. Sin embargo, esta cifra no significa que cualquier observador vaya a contemplar cinco estrellas fugaces cada hora, ya que dependerá de la oscuridad, la nubosidad y el lugar elegido.
Tampoco se espera que 2026 sea un año de actividad extraordinaria de bólidos, según la Sociedad Americana de Meteoros.
Por qué esta lluvia de estrellas puede producir bolas de fuego
Las Táuridas tienen su origen en los restos de polvo y pequeñas partículas asociados al cometa 2P/Encke, que deja material a lo largo de su trayectoria alrededor del Sol.
Cuando la Tierra atraviesa esas regiones del espacio, algunas partículas penetran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y producen los destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.
En el caso de las Táuridas, los meteoros se desplazan a una velocidad relativamente baja para este tipo de fenómenos, de aproximadamente 27 kilómetros por segundo.
Además, algunas de sus partículas son de mayor tamaño que las habituales en otras lluvias. Esto favorece la aparición ocasional de bolas de fuego, meteoros cuyo brillo puede superar al de los planetas más luminosos.
El fenómeno recibe su nombre porque los destellos parecen proceder de un punto situado en la constelación de Tauro, aunque pueden observarse en distintas zonas del cielo.
Dónde observar la lluvia de estrellas en Canarias
Las condiciones naturales del Archipiélago permiten disfrutar de la observación astronómica desde numerosos enclaves alejados de las zonas urbanas.
Para contemplar las Táuridas es recomendable buscar lugares con poca contaminación lumínica, un horizonte despejado y la menor presencia posible de iluminación artificial.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) recuerda que la protección frente a la contaminación lumínica es fundamental para conservar la calidad del cielo nocturno, especialmente en Tenerife y La Palma.
No será necesario utilizar telescopios ni prismáticos. De hecho, los especialistas recomiendan observar directamente el cielo, ya que los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección.
También aconsejan permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 o 30 minutos y evitar las pantallas luminosas de los teléfonos móviles.
La visibilidad dependerá, en cualquier caso, de la nubosidad y de las condiciones atmosféricas que se registren durante esas noches.
Habrá otra oportunidad para ver las Táuridas en noviembre
La noche del 4 al 5 de noviembre no será la única ocasión para disfrutar de este fenómeno. Las Táuridas se dividen en dos ramas principales, conocidas como Táuridas del Sur y Táuridas del Norte, que presentan sus máximos de actividad en fechas diferentes.
La segunda alcanzará su máximo previsto durante la noche del 11 al 12 de noviembre, también con condiciones lunares especialmente favorables. En esas fechas, la Luna se encontrará en fase creciente, con una iluminación muy reducida, y su presencia apenas dificultará la observación.
Las Táuridas del Norte suelen producir alrededor de cinco meteoros por hora en condiciones ideales y, al igual que las del Sur, pueden generar bolas de fuego.
El calendario astronómico continuará en noviembre con las Leónidas, cuyo máximo está previsto entre el 16 y el 17 de noviembre, y con la Superluna del Castor del día 24, que será la siguiente Luna llena después de la Luna del Cazador.