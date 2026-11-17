Santa Cruz se prepara para convertirse, un año más, en la ciudad de la Navidad, con cerca de 100 actividades a celebrar en todo el término municipal entre las que destaca como gran novedad la Cabalgata de Papá Noel. En la programación confeccionada por el Consistorio, a través de Fiestas de Santa Cruz, “participan todas las áreas municipales y los cinco distritos de la capital”, tal y como afirmó José Manuel Bermúdez, alcalde de la ciudad.
El regidor, en su intervención, destacó que “se ha diseñado un programa denominado ‘Santa Cruz, ciudad de la Navidad’ pensado para todos los públicos y las familias, en el que se ha apostado por formatos que han funcionado muy bien en los últimos años como el “No fin de año infantil” o la “Ruta del Bocadillazo del Distrito Suroeste”, añadiendo acciones novedosas como la Cabalgata de Papá Noel, que recorrerá el centro el 22 de diciembre en horario de tarde; o La Banda de Los Copos, un espectáculo de luces y proyecciones en la plaza del Cabildo”.
El alcalde explicó que “esta programación apuesta por una Navidad participativa y para todos los públicos, combinando actividades culturales, musicales, deportivas, infantiles, festivas y solidarias. Buscamos que Santa Cruz se convierta en un gran espacio de convivencia y disfrute, tanto para la ciudadanía como para los miles de personas que eligen la ciudad para celebrar estas fechas”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, detalló un programa que contiene cerca de un centenar de actividades que “llega para cerrar un año en el que la ciudad ha sido escenario de una actividad cultural, festiva y de ocio nunca antes vista, consolidando la posición de Santa Cruz como una ciudad activa, participativa y abierta durante todo el año”.
Caraballero aseguró que “mantenemos una firme apuesta por la cultura, los espectáculos, el comercio y la gastronomía como motores de dinamización económica y social de la ciudad”, al tiempo que animó a la ciudadanía y a quienes visitan la capital durante estas fechas a disfrutar de “Santa Cruz, la ciudad de la Navidad”.
El concejal destacó también la presencia del talento local en la programación, con artistas y formaciones musicales canarias que protagonizarán diferentes actuaciones. Asimismo, señaló la incorporación de nuevos espacios y propuestas comerciales y gastronómicas, junto a actividades que ya forman parte de las celebraciones navideñas de la capital.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que “este año desplegamos una de las mayores campañas de iluminación navideña de Santa Cruz, con 2.191 motivos luminosos, 2,3 millones de puntos LED, 116.000 metros de guirnaldas y 77 elementos de suelo, distribuidos en 400 ubicaciones de los cinco distritos”.
Tarife afirmó que “queremos que toda Santa Cruz brille, desde Anaga hasta Centro-Ifara, pasando por Ofra-Costa Sur, Suroeste y Salud-La Salle, porque el alumbrado no solo embellece nuestras calles, sino que genera actividad económica e impulsa el comercio local, y así se lo ponemos más fácil a Papá Noel y a los Reyes Magos. Nuestro objetivo es consolidar Santa Cruz como la capital de la Navidad en Canarias”.
Alumbrado navideño 2026, presente en los cinco distritos del municipio
Servicios Públicos ha destinado una inversión total de 1.483.818,95 euros para el alumbrado navideño de 2026. El despliegue de este año llegará a aproximadamente 400 ubicaciones de los cinco distritos del municipio y contará con 2.191 motivos luminosos, más de 116.000 metros de guirnaldas, 2,3 millones de puntos LED y 77 elementos luminosos de suelo y estructuras.
Entre las actuaciones previstas por distritos, Anaga contará con siete arcos y 228 motivos luminosos; Suroeste, con 346 motivos y 4.700 metros de guirnaldas; y Ofra-Costa Sur, con tres arcos y 344 motivos. Por su parte, Salud-La Salle dispondrá de ocho elementos luminosos de suelo y más de 26.000 metros de guirnaldas, mientras que Centro-Ifara contará con 107 arcos, 866 motivos luminosos, 46 elementos de suelo y más de 72.000 metros de guirnaldas.
La iluminación incorpora este año nuevos puntos en diferentes zonas del municipio, entre ellos la avenida Pedro Suárez, en San Andrés; la rambla de García Escámez; la rambla de Añaza y la avenida de Los Majuelos. También se recupera la iluminación de la calle de La Rosa, que vuelve a contar con una ambientación navideña tras los trabajos realizados en esta vía.
La instalación permitirá extender la ambientación navideña por los distintos barrios, calles, plazas y espacios públicos de la ciudad. Los trabajos de montaje comenzaron el pasado mes de julio.
A la decoración luminosa se sumará la instalación de 48.000 flores de Pascua en diferentes espacios públicos del municipio, que contribuirán a completar la ambientación navideña de los cinco distritos.
Un programa para todos los públicos
Las casi 100 actividades musicales, culturales y de ocio previstas, según detalló el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, darán inicio el próximo jueves, día 19, con la inauguración del encendido extraordinario de Navidad, a las 19:30 horas en la plaza de La Candelaria. Una jornada que concluirá con el tradicional recorrido de las autoridades por las calles de Santa Cruz para disfrutar del alumbrado navideño y compartir este mágico momento con los vecinos y vecinas.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, será el encargado de accionar el interruptor que encenderá el alumbrado navideño. El acto comenzará con una actuación musical junto a un espectacular juego de luces que dará paso a las palabras del alcalde, que accionará el mecanismo que encenderá la ciudad y que servirá de preámbulo al concierto ofrecido por los cantantes Nia, St. Pedro, Sergio Rivero y Anaé. Un acto que será presentado por Elvis Sanfiel.
El programa contempla un amplio abanico de actos, como los tradicionales conciertos de Los Fregolinos, Banda Militar, grupos folclóricos, el concierto “Disney” de Los Cantadores, el de Góspel y la entrega de premios del Concurso de Belenes, en la plaza de La Candelaria; el Mercado de Artesanos de Santa Cruz de Tenerife, en la plaza de España; o el tradicional acto de celebración de fin de año.
Entre las primeras citas de la programación figuran los encuentros de grupos folclóricos, que se celebrarán los días 20, 21 y 22 de noviembre en la plaza de La Candelaria. También está previsto para el 16 de diciembre un concierto del Coro de Voces Blancas junto a la Banda Municipal de Santa Cruz.
Un año más, el Mercadillo de Navidad abre sus puertas en la Alameda del Duque de Santa Elena donde ofrecerá productos artesanos y de Navidad. Será desde el 16 de diciembre al 6 de enero, con horario de 10:00 hasta las 22:00 horas. En los mismos días, la gastronomía y la música se unirán en el Gastro Navidad Market Fest, que ampliará su espacio y se instalará en el entorno del lago de la plaza de España, alrededor del gran árbol de Navidad. A esta oferta se incorporará también The Good Market Christmas, un nuevo mercadillo que tendrá lugar los días 2, 3, 4 y 5 de enero.
El acto de entrega de los premios del Concurso de Belenes, dará paso, el domingo 20 de diciembre, al concierto de Góspel. Será en la plaza de La Candelaria, a partir de las 20:00 horas.
La Cabalgata de Papá Noel, una de las principales novedades de esta edición, recorrerá las calles del centro el martes 22 de diciembre. El desfile partirá a las 18:30 horas desde el parque García Sanabria, continuará por la calle del Pilar y la plaza de España y finalizará en la plaza de La Candelaria, donde los niños y niñas podrán entregar sus cartas a Papá Noel.
El sábado, día 26 de diciembre, el grupo musical Los Cantadores, con su actuación Disney, que lleva por título “Villanos, el Reino del Mal” conquistará la plaza de La Candelaria, con carácter gratuito, a partir de las 20:30 horas.
Vuelve el Fin de Año Infantil, que se celebrará el 27 de diciembre en la plaza de La Candelaria de 11:00 hasta las 15:00 horas, que contará con múltiples actividades para los más pequeños de las familias e incluye las tradicionales campanadas para los más pequeños a las 12:00 horas. El baile de fin de año, el 31 de diciembre, contará con animación y grandes orquestas, a partir de las 23:00 horas.
La Sociedad de Desarrollo ha programado una serie de actividades para dinamizar el ocio y la economía a lo largo de estas fechas tan señaladas con la organización de la Ruta del Bocadillazo, en el distrito Suroeste; y la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos, en el distrito Salud-La Salle.
A estas iniciativas se sumarán diferentes acciones de dinamización comercial que permitirán sacar la actividad de los establecimientos a las calles durante varios días del mes de diciembre, en colaboración con los distritos y el tejido comercial de la ciudad.
Conciertos en familia, audiciones y recitales musicales, funciones teatrales y exposiciones de arte, así como cuentacuentos o talleres infantiles completan el calendario de actividades programadas por el área de Cultura. Parrandas folclóricas y grupos musicales interpretando villancicos, así como actividades infantiles dinamizarán, de igual manera, las calles de los cinco distritos durante las próximas fiestas navideñas.
El programa de las fiestas de Navidad 2026 se podrá seguir a través de los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento, así como en la página web www.fiestasdesantacruz.com.