Cadec: del Óscar al Goya

Tenerife vuelve a situarse en el mapa de la industria audiovisual con una nueva edición de Cadec, el Congreso Audiovisual y Digital de Canarias, que se celebra del 16 al 20 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. La cita reunirá a profesionales, creadores, estudiantes, productoras y empresas del sector en torno a un programa que combina formación especializada, intercambio de experiencias, innovación y nuevas oportunidades de colaboración.
Consolidado como punto de encuentro de referencia para el audiovisual en las Islas, el Cadec 2026 pretende impulsar el talento local y favorecer su proyección nacional e internacional, además de acercar la industria a la sociedad y al ámbito educativo. La actualización profesional, las nuevas tecnologías y el fortalecimiento de Canarias como territorio creativo y destino de rodajes figuran entre los principales objetivos de esta convocatoria.
El congreso cuenta con el apoyo de las concejalías de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna y de Políticas Sociales, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como con la colaboración de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Espacio Price, Juventud del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna.
Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de profesionales reconocidos por su trayectoria y sus galardones cinematográficos. Entre ellos destaca Pilar Revuelta, diseñadora de producción, directora de arte y decoración, ganadora del Óscar a la mejor dirección artística en 2007 por su trabajo en El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. También estará Diana Sagrista, ganadora del Goya al mejor sonido en 2025 por Segundo premio, y María Pulido, vinculada a la película ganadora del Goya a la mejor película de animación en 2025, Mariposas negras, de David Baute.
La postproducción tendrá igualmente un espacio destacado con Charlie Schmückler, especialista en sonido y ganador de un Goya al mejor sonido por Las brujas de Zugarramurdi, y Chemi Ferreiro, director de postproducción vinculado a ISI Group Gran Canaria. A ellos se sumará el colectivo Las Tres Ratas, integrado por Guillermo Peraza, ganador de un Goya, y Luis Suárez, doblemente nominado a estos premios.
La dirección y el guion estarán representados por María Cruz Ruiz, directora de Ni contigo ni sin mí, película que se ha convertido en la más vista de HBO Max, y Guillermo Ríos, que acaba de presentar en el Festival de San Sebastián su largometraje Solos. Ambos participarán en el cierre del congreso dentro del foro Encuentros y Encuadres.
La programación comenzará este lunes, 16 de noviembre, a las 12.00 horas, con la inauguración de la exposición El arte de los sueños, en el Centro Ciudadano Las Madres de San Benito. La muestra reúne fotografías de Andrés Padrón y cuenta con el comisariado de Francisco Álvarez.
A partir del martes, las actividades se repartirán entre distintos espacios de La Laguna y Santa Cruz. TEA acogerá una charla y mesa redonda con María Pulido y Pilar Revuelta, de 10.00 a 14.00 horas, mientras que Jarlys Ramírez impartirá por la tarde un taller de iniciación a la dirección de actores en el Centro Ciudadano Las Madres-Padre Anchieta.
El miércoles 18, Charlie Schmückler, Chemi Ferreiro y Las Tres Ratas protagonizarán una nueva mesa redonda en TEA. Por la tarde, en el Espacio Price se ofrecerá el taller La película no termina cuando acaba el rodaje, centrado en los procesos de postproducción y las fases posteriores a la filmación.
La jornada del jueves 19 incluirá otro taller de iniciación a la dirección de actores con Jarlys Ramírez y una sesión de Nauzet Rodríguez sobre El arte de la localización: logística y grandes rodajes. Además, a las 16.00 horas, el Centro de Información Juvenil de Santa Cruz de Tenerife acogerá la charla ¡Cómo sobrevivir a una producción de animación!, a cargo de Las Tres Ratas.
El viernes 20, Diana Sagrista impartirá en la Facultad de Economía de la Universidad de La Laguna el taller Iniciación al sonido de cine, de 10.00 a 14.00 horas. El cierre llegará a las 19.00 horas en el Espacio Price con Encuentros y Encuadres, que reunirá a María Cruz Ruiz y Guillermo Ríos para conversar sobre dirección y creación audiovisual.
Cadec 2026 propone así un recorrido por las distintas etapas de la producción cinematográfica, desde la dirección artística y el sonido hasta la animación, la dirección y la postproducción, poniendo en contacto a profesionales de reconocida trayectoria con las nuevas generaciones del sector. Una oportunidad para compartir conocimientos, fortalecer el tejido audiovisual canario y seguir proyectando su capacidad creativa más allá de las Islas.