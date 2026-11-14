Convocan una concentración antifascista en la ULL ante la visita del agitador ultraderechista Vito Quiles

La Asamblea de la Acampada por la Vivienda de Tenerife, el Sindicato de Inquilinas y el bloque de sindicatos combativos han convocado una concentración pacífica para el próximo lunes 16 de noviembre, a las 16.00 horas, en el campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL), en rechazo a la nueva visita anunciada del agitador ultraderechista Vito Quiles.
La movilización tendrá lugar en el césped de la Biblioteca Central, una hora antes del acto que Quiles pretende celebrar en las inmediaciones de la Facultad de Derecho, previsto para las 17.00 horas y que no cuenta con autorización de la Universidad.
En una nota conjunta, las organizaciones hacen un llamamiento al estudiantado, al personal universitario y a la ciudadanía para defender la universidad pública frente a lo que consideran discursos de odio y evitar que se repitan los incidentes registrados durante la anterior visita de Quiles, en noviembre de 2025.
Piden a la ULL que impida el acto de Vito Quiles
Los colectivos reclaman al Rectorado que adopte medidas efectivas para impedir la celebración de la convocatoria y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.
“La universidad pública debe ser un espacio de conocimiento, pensamiento crítico, convivencia y defensa de los derechos humanos”, sostienen las organizaciones, que rechazan su utilización como plataforma para difundir discursos que califican de racistas, xenófobos y discriminatorios.
La Universidad de La Laguna ya ha comunicado que no autoriza el acto y que no permitirá utilizar sus edificios, instalaciones o espacios universitarios para su celebración.
Asimismo, ha solicitado la coordinación con las autoridades competentes para proteger a la comunidad universitaria y garantizar el desarrollo habitual de las actividades académicas.
Sin embargo, los convocantes consideran insuficiente esta respuesta. “No basta con anunciar que un acto no está autorizado si después no se adoptan medidas efectivas para impedir su celebración”, advierten.
El precedente de noviembre de 2025
La preocupación de las organizaciones se centra especialmente en lo ocurrido el 14 de noviembre de 2025, cuando Vito Quiles intervino en el campus de Guajara pese a que la Universidad tampoco había autorizado su convocatoria.
Aquella jornada terminó con cargas de la Policía Nacional contra manifestantes antifascistas, personas heridas e identificaciones policiales, unos hechos que provocaron críticas de colectivos sociales y representantes universitarios.
Tras aquellos incidentes, el Consejo Social de la ULL expresó públicamente su rechazo a la actuación policial y reclamó que se aclarasen las responsabilidades.
Ahora, las organizaciones temen que vuelva a desplegarse un dispositivo policial que afecte al funcionamiento del campus y a quienes ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente.
“No queremos otro 14 de noviembre de 2025”, subrayan en su comunicado.
Los colectivos insisten en que la concentración del lunes tendrá un carácter pacífico y reivindicativo y llaman a participar a estudiantes, trabajadores, sindicatos, asociaciones vecinales y organizaciones sociales.
Su objetivo, explican, es defender una universidad “abierta, plural, democrática y libre de discursos de odio”.