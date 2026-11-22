La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que utilizaba identidades robadas para contratar líneas telefónicas y conseguir dispositivos electrónicos de forma fraudulenta. La operación, denominada Ringsa, se ha saldado con seis detenidos y ocho investigados, además de 394 identidades usurpadas y 438 aparatos obtenidos mediante engaños, valorados en 203.133 euros.
La investigación ha permitido localizar víctimas en Canarias y en numerosas provincias españolas. Según ha informado este domingo, 22 de noviembre, la Guardia Civil, los afectados descubrían el fraude cuando recibían facturas de compañías telefónicas o comunicaciones sobre servicios y dispositivos que nunca habían contratado.
Entre los aparatos obtenidos por la organización figuran principalmente teléfonos móviles, aunque también ordenadores, televisores, tabletas y otros productos electrónicos.
Cómo funcionaba la estafa que también afectó a Canarias
La investigación comenzó en Santa Marta de Tormes, en Salamanca, después de que varias personas denunciaran que una compañía telefónica les reclamaba pagos por servicios desconocidos.
Los agentes descubrieron una estructura organizada en la que cada integrante desempeñaba una función para obtener productos utilizando los datos personales de terceros.
El procedimiento comenzaba con la suplantación de identidad de las víctimas. Los presuntos responsables empleaban sus datos para contratar servicios de telecomunicaciones por teléfono y solicitar dispositivos electrónicos asociados a esas operaciones.
En total, la Guardia Civil ha identificado 394 identidades usurpadas, 335 contrataciones fraudulentas de instalaciones y 165 líneas telefónicas de prepago.
Las víctimas se distribuyen por prácticamente todo el territorio nacional, aunque los investigadores han detectado una mayor presencia de afectados en Cantabria, Madrid, Valencia, Málaga, Murcia, Asturias, Córdoba, Zamora, Canarias y Salamanca.
Por el momento, no se ha precisado cuántas de las personas perjudicadas residen en las Islas.
Contrataban fibra óptica, pero nunca realizaban las instalaciones
Uno de los elementos principales del fraude era la contratación de instalaciones de fibra óptica que, aunque figuraban como completadas, nunca llegaban a ejecutarse.
Según la investigación, uno de los implicados trabajaba como instalador y presuntamente rellenaba los boletines de instalación sin realizar los trabajos, siguiendo instrucciones de otros integrantes de la organización.
Las pesquisas también permitieron descubrir la participación de establecimientos dedicados a la venta de tarjetas telefónicas.
Los investigadores comprobaron que numerosas tarjetas SIM utilizadas en las contrataciones procedían de dos locutorios de Salamanca, cuyos responsables presuntamente las facilitaban sin efectuar las comprobaciones de identidad exigidas.
De esta manera, la organización conseguía disponer de líneas telefónicas para continuar realizando contrataciones fraudulentas.
Dispositivos precintados, datos bancarios y entregas sospechosas
Durante las actuaciones, los agentes localizaron dos domicilios en Salamanca vinculados con la actividad investigada.
En ellos encontraron tarjetas SIM de prepago, dispositivos electrónicos precintados y documentación con datos personales, números de identidad, direcciones y cuentas bancarias.
La Guardia Civil también analizó las entregas realizadas por diferentes empresas de mensajería para determinar cómo se distribuían los productos obtenidos mediante el fraude.
Los investigadores detectaron envíos a domicilios donde no vivían los destinatarios y documentos de entrega en los que aparecían firmas repetidas.
Estas irregularidades llevaron a identificar a varios repartidores y posibles receptores de los dispositivos, cuya participación está siendo investigada.
La operación Ringsa, desarrollada por el Puesto Principal de Santa Marta de Tormes, ha concluido hasta el momento con seis personas detenidas y ocho investigadas.
A los implicados se les atribuye su presunta participación en delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación.