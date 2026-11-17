Gerson Ramos presenta Engodo. Un proyecto personal en solitario que será representado este próximo 21 de noviembre en el Teatro Unión Tejina. Desde un juego de palabras, Engodo quiere recuperar la memoria de los barrios, de la vida de siempre, de una felicidad de la que, poco a poco “nos están echando”.
Gerson Ramos es, sin duda, uno de los humoristas del momento, enarbolando una crítica social cada vez más necesaria que forma parte de sus espectáculos: “”Engodo es un juego de palabras que quise meter por lo que está pasando en nuestros barrios. Por un lado, claro, en-godo, pero por otro es porque creo que nos están engodando para, poco a poco, echarnos de nuestras casas de toda la vida, de nuestra felicidad. Tecnocasa, u otros inmobiliarias, van puerta por puerta diciendo ‘Oiga, su vecino ha vendido su casa: ¿quiere usted vender la suya?’, por lo que Engodo nace de ese grito, de decir, ya está bueno”.
Pero es también “un homenaje a mi abuela, que falleció hace ahora un año”, como muestra del papel que esas abuelas han ayudado a desarrollar y mantener nuestra cultura, sobre todo oralmente: “Fue ella la que, realmente, me ha dado esta cultura de barrio que he mantenido”.
Nacido en Ofra pero “de Taco de toda la vida”, Gerson Ramos admite que que ha sido este barrio el que le ha dado “toda la calle habida y por haber” reivindicando al barrio y su vida cotidiano como ese espacio de felicidad y convivencia: “Antes daba mucha vergüenza decir que eras de barrio, porque estaban bastante marginados. Ahora esa condición de ser de barrio se ha reivindicado, ahora todo el mundo defiende esa esencia de barrio”.
Gerson Ramos y Engodo
“Quien vaya a ver Engodo se va a encontrar el jazz, la comedia, y el barrio en el mismo show, además, podrán conocer a mi abuela. Esas son todas las cosas que me gustan”, reconoce Gerson que, desvela, alguna “actuación musical sorpresa” que es mejor no desvelar.
Cuestionado por cómo vive su momento tan dulce en lo profesional, Gerson admite que es “todo muy loco”. “Es precioso, porque te llaman de todos lados, pero tienes que tener los pies en el suelo, teniendo respeto por absolutamente todo”, admite el humorista, que, además, siempre se muestra comprometido con numerosas causas sociales en un mundo cada vez más convulso: “Yo lo digo abiertamente: soy de izquierdas. Siempre mantengo el dicho Al pan, pan y al nazi, pum“.
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