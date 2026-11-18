Iberia Express ofrecerá wifi gratuito de alta velocidad en sus vuelos entre Canarias y Madrid gracias a la incorporación de la tecnología por satélite Starlink. La aerolínea comenzará a instalar el nuevo sistema en los próximos días y prevé adaptar 16 aviones durante los siguientes dos meses, con el objetivo de extender progresivamente el servicio a sus pasajeros.
La conexión, que podrá alcanzar velocidades de hasta 500 Mbps, estará disponible sin coste adicional para todos los viajeros, independientemente de la clase en la que vuelen. Según ha anunciado la compañía, permitirá navegar por internet, utilizar redes sociales, descargar contenidos e incluso seguir acontecimientos deportivos en directo durante el trayecto.
Iberia Express asegura que será la primera aerolínea de bajo coste en incorporar esta conexión en las rutas con Canarias, uno de sus principales mercados. La medida supondrá una mejora para quienes viajan habitualmente entre las Islas y la capital española, aunque su disponibilidad dependerá inicialmente del avión asignado a cada vuelo.
Cuándo habrá wifi gratis en los vuelos de Iberia Express con Canarias
La compañía comenzará en los próximos días los trabajos de transformación de su primer avión para incorporar la tecnología Starlink. El calendario contempla la adaptación de 16 aeronaves Airbus A321neo y A320ceo durante los próximos dos meses.
La instalación será progresiva, por lo que el servicio no estará disponible simultáneamente en todos los vuelos desde el primer momento. Iberia Express no ha especificado todavía la fecha exacta en la que comenzarán a operar los primeros aviones equipados ni cuándo estará disponible la conexión en todas las rutas.
La aerolínea, que dispone de una flota de 21 aviones según la información facilitada, pretende extender rápidamente la nueva tecnología para mejorar la experiencia de viaje de sus clientes.
Qué podrán hacer los pasajeros con el wifi gratuito
La principal novedad será la posibilidad de utilizar internet durante el vuelo con unas prestaciones que, según Iberia Express, serán similares a las de una conexión doméstica.
La tecnología Starlink funciona mediante una red de satélites y está diseñada para proporcionar conectividad de alta velocidad durante los desplazamientos aéreos. La compañía anuncia velocidades máximas de hasta 500 Mbps, aunque el rendimiento efectivo puede variar dependiendo de las condiciones de conexión.
Entre los usos que permitirá el nuevo servicio destacan ver contenidos en streaming, seguir competiciones deportivas en directo, descargar archivos de audio y vídeo y utilizar redes sociales. Los pasajeros también podrán consultar información y mantenerse conectados durante el trayecto.
Además, Iberia Express ha confirmado que no habrá diferencias de acceso entre los clientes de clase Turista y Business. Todos podrán utilizar la conexión de forma gratuita en los aviones que tengan instalado el nuevo sistema.
Una mejora para los pasajeros que viajan entre Canarias y Madrid
La directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez, ha destacado la importancia de comenzar la implantación de esta tecnología en las conexiones con el Archipiélago.
“La conexión con Starlink va a suponer una gran mejora en la experiencia a bordo, y nos enorgullece poder estrenar el wifi de alta velocidad gratuito con nuestros clientes de las rutas con Canarias”, ha señalado.
Rodríguez ha explicado que la incorporación de internet gratuito forma parte de la estrategia comercial de la aerolínea, que busca combinar tarifas competitivas con servicios adicionales para sus pasajeros.
La iniciativa también se enmarca en el proceso de implantación de Starlink dentro del Grupo Iberia. La compañía matriz anunció en junio de 2026 la puesta en servicio de su primer avión con esta tecnología y completó en noviembre su instalación en los ocho Airbus A321XLR que utiliza en rutas de largo recorrido.
Con esta nueva incorporación, Iberia Express extenderá la conectividad gratuita de alta velocidad a sus operaciones de corto y medio radio, comenzando por los vuelos que conectan Madrid con Canarias.
La compañía no ha anunciado por el momento si los pasajeros podrán comprobar antes de reservar qué vuelos disponen del nuevo wifi. Durante la fase inicial, la disponibilidad estará condicionada al despliegue de los equipos en la flota.