Un iceberg gigante en Tenerife: el arte para concienciar sobre el cambio climático

Después de 30 años sin verse por un hecho traumático que vivieron en un momento y los distanció, tres amigos, activistas y amantes de la naturaleza, vuelven a encontrarse por sorpresa en Groenlandia. Se ponen al día de todo y conversan con un gran iceberg de fondo que empieza a fragmentarse entre unos crujidos tremendos y la falta de atención de todos ellos.
Metáforas de por medio y un toque surrealista, resultan suficientes para revisar algunas creencias preconcebidas que muchas veces obligan a las personas a dejar de mirar hacia otro lado y ser responsables con la manera de existir en el mundo. Este es el objetivo +1ºC, una propuesta del artista Julio Nieto y Teatro KDO que une escultura y teatro para concienciar sobre el cambio climático y que se estrenó ayer en la plaza de San Juan, en La Victoria de Acentejo, ante un público atraído por una instalación de apariencia futurista que se instaló el domingo para sorpresa de muchos vecinos y visitantes.
Julio Nieto ha vuelto a sorprender con Deshielo, otra de sus creaciones. Durante dos años trabajó para colocar todas las piezas con una técnica que le permitiera “jugar” con los bloques de hielo construidos en acero inoxidable pero con facetas, de manera que al estar cambiadas de posición rompían la luz y simulaban un deshielo durante la obra.
Y aunque también fue el autor del texto que sirvió para la adaptación de la pieza teatral, no está solo en esta aventura que apenas ha comenzado. Lo acompañan Nacho Almenar, director de la obra; los actores de teatro KDO José Pedro Hernández, Pedro Martín y Baltasar Isla, y Juan Jesús Martín, quien corrió a cargo de la banda sonora original con la colaboración y la voz de Nuria Hernández.
La idea surgió hace unos años de manera similar a la que empieza el espectáculo: una conversación entre amigos que sirvió para reflexionar sobre qué huella les gustaría dejar en este mundo si fuesen a desaparecer pronto.
Siendo conscientes de la pérdida de especies, del maltrato al planeta, entre los seres humanos entre sí, y los negacionismos sobre determinados temas, se plantearon organizar “algo” cuyo objetivo final fuera remover conciencias y ayudar “a no mirar hacia otro lado”, convencidos que el primer paso para un cambio general parte de lo personal. “Si te has hecho consciente tiene que ver contigo, y esa ventana, una vez que la abres, ya no puedes hacer como que no está”, sostiene el artista.
Empezaron a estudiar y “a hacerse conscientes de muchas cosas” hasta que se dieron cuenta que todavía hay gente que niega el cambio climático y cree que la expansión de la raza humana no tiene un efecto sobre el planeta. Llevan gestando el proyecto desde hace tres años, ya que fue durante la pandemia de covid-19 cuando empezaron a escribir escenas. Y aunque inicialmente se trató de crear “una especie de documental”, al final “se les fue la mano” y se convirtió en una iniciativa mucho más ambiciosa.
Tras la representación de la obra, la escultura permanecerá unos días en la plaza junto a dos lonas enormes que permitirán a quienes se acerquen, informarse de cuestiones más técnicas que quizás no tenían cabida en la obra teatral, pero que pueden servir para plantearse “el granito de arena que cada uno quiere dejar”, subraya Julio Nieto. Lo hicieron con la ayuda de técnicos de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias con quienes se pusieron en contacto para trasladarles la idea.
También se organizarán visitas con los escolares del municipio, a quienes unos monitores especializados les darán una charla y realizarán una práctica de reciclaje artístico con tapas de plástico que luego se llevarán a los centros escolares para que la experiencia quede en ellos.
El lugar de estreno no fue casual. La Victoria de Acentejo acoge doce esculturas del artista situadas en distintos puntos del municipio cuyo alcalde, además, confió en el proyecto artístico y los empujó a hacerlo.
Pero el objetivo es que tenga carácter itinerante para remover el mayor número posible de conciencias. “No vamos a cambiar el mundo, pero a través del arte damos un mensaje que, sin duda, creemos que va a sumar para reflexionar sobre el planeta y plantearnos un lugar mejor”, sostiene el artista.