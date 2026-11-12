José Alberto Díaz Estébanez se lanza al estrellato: los perros y gatos de TikTok ya tienen competencia

El Parlamento de Canarias y el equipo de Bermúdez pueden presumir de contar con su propio Fred Astaire. Se llama José Alberto Díaz Estébanez, es parlamentario y teniente de alcalde en Santa Cruz por CC, pero acaba de descubrir una nueva vocación: hacer el ganso, aunque sea virtualmente, en TikTok. Su última genialidad es publicar un vídeo en el que aparece contorsionándose al ritmo de Bad Times, el éxito viral de una compositora húngara, embutido en un atuendo a medio camino entre el esmoquin de un novio de boda, un crupier de casino y el jefe de sala del antiguo Bingo Delicias.
En un vídeo modesto, pero no menos impactante, su imagen se agarra la cabeza, mueve las caderas y se abalanza sobre la cámara con el entusiasmo de un adolescente en plena crisis hormonal. Eso sí, desconocemos si el protagonista ha ejecutado personalmente semejante prodigio coreográfico o si ha recurrido a la inteligencia artificial para ahorrarse las agujetas.
En cualquier caso, el vídeo lo ha publicado él mismo en su cuenta de TikTok, así que la candidatura al estrellato lleva su firma, aunque el meneo pudiera ser digital. La coreografía, popularizada también por vídeos de perros y gatos, ha encontrado por fin su versión institucional. Viendo semejante espectáculo, uno comprende que la inteligencia artificial ya es capaz de componer canciones, pero sigue sin descifrar el misterio genético más desconcertante de nuestra especie: dónde demonios se esconde el gen del sentido del ridículo. Y pensar que a este hombre le pagamos por hacer política, no por disputarle el estrellato a un ejército de mascotas con más seguidores que el metepatas de
Núñez Feijóo.
En su descargo, confiemos en que estas exhibiciones artísticas las reserve para su tiempo libre y no para los baños del Ayuntamiento o el despacho de Astrid Pérez. No vaya a ser que confundamos una comisión parlamentaria con el casting de Tu cara me suena, aunque, bien pensado, algunas comisiones ya parecen un espectáculo televisivo de dudoso gusto, solo que sin música, sin talento y con el bochorno pagado por los contribuyentes.
En fin, le deseamos a José Alberto, aspirante a famoso, mucha suerte en su nueva carrera artística. Aunque, visto lo visto, los chihuahuas de internet pueden dormir tranquilos: todavía no hay peligro de que les quite el trabajo. Ay, mi cabeza.