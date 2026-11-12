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Las ratas también salen de paseo por el parque García Sanabria

Un vecino comparte con DIARIO DE AVISOS varias imágenes de los inesperados visitantes que encontró en este emblemático espacio de la capital
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El parque García Sanabria, uno de los grandes pulmones verdes de Santa Cruz de Tenerife, parece tener nuevos inquilinos. Y no precisamente de los que se detienen a admirar las flores. Un ciudadano ha enviado a DIARIO DE AVISOS varias fotografías tomadas durante un paseo por este emblemático espacio de la capital, donde se encontró con varias ratas, tanto vivas como muertas.

La estampa, desde luego, no es la más apropiada para uno de los lugares más frecuentados por vecinos y turistas. Algunas de las ratas campaban a sus anchas por el parque, mientras que otras habían pasado a mejor vida. Todo un espectáculo que difícilmente figurará entre los atractivos turísticos de Santa Cruz.

Se desconoce si estos roedores han decidido establecer allí su residencia habitual o simplemente estaban de visita. Lo que parece claro es que el parque García Sanabria necesita algo más que cuidados para sus jardines. Quizás convendría que el Ayuntamiento tomara nota de estos visitantes antes de que terminen por sentirse los auténticos dueños del lugar.

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