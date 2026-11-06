Jaka Lakovic dedica la victoria de La Laguna Tenerife a Jesús de Miguel: “No se debería haber jugado”

El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, ha dedicado la contundente victoria de este jueves ante Cluj Napoca a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido el martes, en una jornada que según el esloveno, “no se debería haber jugado”.
“Me gustaría dedicar esta victoria en honor a Jesús de Miguel, a su familia y sus más allegados”, ha manifestado el técnico, quien ha reconocido que, en su opinión, el encuentro “no debería haberse disputado por respeto al dolor que se vive en Tenerife“.
Lakovic ha explicado que la noticia ha tenido un “impacto importante en el vestuario”, cuyos integrantes no han permanecido ajenos a lo sucedido, y ha reconocido que en los primeros días algunos jugadores estuvieron “un poco bloqueados”, algo que también se reflejó en la intensidad de los entrenamientos.
En cuanto al partido, el entrenador ha destacado el “esfuerzo defensivo” de sus jugadores y el “dominio del rebote”, además de la capacidad para encontrar soluciones ante los cambios defensivos del conjunto rumano, con un movimiento de balón que permitió “generar lanzamientos abiertos y aprovechar el acierto exterior”.
El técnico también ha valorado la aportación de Gio Shermadini, que respondió con una “buena actuación” después de quedarse fuera de alguna convocatoria por decisión técnica, a la vez que reconoció que la baja de Ethan Happ supone un “contratiempo importante”, por lo que el resto de la plantilla deberá asumir una “mayor responsabilidad” mientras esperan también a la recuperación de López-Arostegui.
Por último, Lakovic ha destacado la “calidad de los tiradores” del equipo y la “confianza” que han adquirido en los últimos encuentros, en los que han mejorado notablemente el porcentaje de acierto en tiros, aunque ha insistido en que “el crecimiento ofensivo debe ir acompañado de la defensa”, que considera la “principal seña de identidad” del conjunto aurinegro en este inicio de temporada.