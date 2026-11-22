La Lotería de Navidad dejó el 22 de diciembre de 2013 uno de los mayores repartos de premios que se recuerdan en Canarias. Aquel día, el número 79.712, agraciado con el segundo premio, distribuyó 200 millones de euros en Tenerife. La fortuna llegó a través de siete gasolineras y alcanzó a trabajadores, clientes habituales y otros compradores.
Lo extraordinario de aquel sorteo fue que las 160 series del número premiado se habían vendido íntegramente en la Isla. En total, fueron 1.600 décimos, cada uno dotado con 125.000 euros antes de impuestos, según los datos facilitados entonces por Loterías y Apuestas del Estado.
La cantidad superó incluso los 160 millones que el Gordo de 2021 repartió en Gran Canaria, cuando el número 86.148 llevó el primer premio hasta una administración del Centro Comercial El Mirador, en Jinámar.
El número de la Lotería de Navidad que llegó desde Alicante
La historia del 79.712 comenzó antes del sorteo. José Miguel González, empresario vinculado a una red de estaciones de servicio Repsol en Tenerife, había solicitado ese número para distribuirlo entre empleados y clientes.
El número se encontraba inicialmente en Alicante, pero pudo conseguirlo a través de la administración de loterías El Calvario, situada en Granadilla de Abona.
El empresario adquirió las 160 series disponibles y las distribuyó entre siete gasolineras de su grupo, ubicadas en distintos puntos de Tenerife. De esta manera, los décimos terminaron en manos de numerosos compradores que, hasta aquella mañana de diciembre, desconocían que tenían uno de los números premiados.
El segundo premio salió a las 9.42 horas de la mañana, según la hora peninsular, y correspondió íntegramente a los décimos vendidos en Tenerife.
El reparto tuvo una particularidad: no se concentró en unos pocos compradores. El propio González estimó entonces que unas 1.500 personas habían resultado agraciadas. Se trataba de un cálculo del empresario, no de un recuento oficial de ganadores.
Entre los premiados figuraban trabajadores de las estaciones de servicio, clientes habituales y personas que habían adquirido sus décimos en esos establecimientos.
La gasolinera de Tenerife que empezó a hacerse famosa en 2013
Aquel sorteo también marcó la trayectoria de La Chasnera, la conocida gasolinera situada en el kilómetro 54 de la autopista del Sur de Tenerife, en Granadilla de Abona.
El establecimiento formaba parte del grupo empresarial que distribuyó el número y, con los años, se convirtió en uno de los puntos de venta de lotería más conocidos de Canarias.
El éxito de 2013 fue el comienzo de una serie de premios navideños. En los sorteos posteriores, La Chasnera volvió a vender décimos agraciados con primeros, segundos, cuartos y quintos premios.
En un reportaje publicado por DIARIO DE AVISOS en 2018, José Miguel González recordó que aquel 22 de diciembre había sido uno de los días más felices de su vida.
El empresario relató también el caso de un cliente habitual, Mohamed, al que había reservado un décimo del número ganador. El comprador no acudió a recogerlo antes del sorteo, pero González se lo entregó al día siguiente, cuando ya sabía que estaba premiado.
¿Cuánto dinero dejó el Gordo de 2021 en Canarias?
Aunque el Gordo ha llegado a Canarias en distintas ocasiones, el reparto de 2013 destaca por una circunstancia: un segundo premio dejó por sí solo 200 millones de euros en Tenerife.
En el sorteo de 2021, el número 86.148 distribuyó 160 millones en Gran Canaria gracias a los 400 décimos vendidos en el Centro Comercial El Mirador.
A esa cifra se sumaron otros premios principales repartidos por el Archipiélago, hasta alcanzar los 161,42 millones de euros, según el balance elaborado por Europa Press con información de Loterías y Apuestas del Estado.
La comparación permite comprobar la magnitud de lo ocurrido en 2013. El segundo premio vendido en Tenerife superó en casi 40 millones de euros el conjunto de grandes premios contabilizados en Canarias en 2021.
Así, el 79.712 permanece como uno de los números más importantes en la historia de la Lotería de Navidad en las Islas, con un reparto documentado de 200 millones de euros antes de impuestos.