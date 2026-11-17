La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, a través de su Agencia de Colocación, gestiona actualmente 16 ofertas de empleo que suman un total de 20 puestos de trabajo en distintos sectores profesionales. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien recordó que “es importante que las personas mantengan actualizados sus datos en www.empleasantacruz.com para facilitar el contacto por parte de las empresas y agilizar los procesos”.
En este sentido, Bermúdez detalló que “las oportunidades disponibles abarcan distintos sectores profesionales y perfiles, lo que permite acercar estas ofertas a personas con diferentes experiencias y niveles formativos” y añadió que “desde las administraciones públicas trabajamos para facilitar el encuentro entre aquellas personas demandantes de empleo y las empresas que necesitan incorporar personal, favoreciendo así el acceso al mercado laboral y el desarrollo económico”.
El alcalde destacó que, “el sector servicios continúa concentrando una parte importante de la demanda durante esta época del año, especialmente en actividades vinculadas a la hostelería y la restauración” y añadió que “entre las oportunidades disponibles sobresalen cinco vacantes para ayudantes de camarero y otras cinco para ayudantes de cocina”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que “en el área técnica e industrial, se incluyen ofertas para tres puestos de peones de construcción con experiencia previa en ejecución de obra, dos vacantes para instaladores de telecomunicaciones especializados en redes de fibra óptica y cableado estructurado, y una plaza destinada a un técnico especializado en la reparación y mantenimiento preventivo de electrodomésticos del hogar” y añadió que “entre las ofertas vigentes también gestionamos seis puestos vinculados a la gestión empresarial, entre ellos administrativo comercial, auxiliar de Recursos Humanos, administrativo de RRHH, graduado social y profesional para la gestión del departamento laboral”.
“En el sector de la construcción y las instalaciones se ofertan seis vacantes: una para jefe de obra civil, otra para profesional especializado en placas solares y cuatro para ayudantes de instalaciones” indicó Pérez, quien añadió que “en el ámbito del comercio y la distribución, hay ofertas para un montador y repartidor de muebles, un repartidor y dos repartidores de barriles de cerveza, mientras que en el sector servicios gestionamos vacantes para personal de limpieza, auxiliar de ayuda a domicilio, profesional de fisioterapia, monitor de sevillanas y guía de turismo, con una vacante para cada uno de estos perfiles”.
Las personas interesadas en ampliar información sobre la Agencia de Colocación o consultar las ofertas de empleo disponibles pueden acceder a www.empleasantacruz.com, donde podrán inscribirse en aquellas que mejor se adapten a su perfil profesional. Asimismo, las empresas que deseen acceder a los servicios que presta la entidad capitalina en materia de empleo pueden hacerlo a través de esta web, donde encontrarán información detallada sobre este servicio gratuito de intermediación laboral. También podrán dirigirse al Centro municipal de Formación y Empleo, calle Francisco García Talavera 1, en horario de 9:00 a 14:00 horas.