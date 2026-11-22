El PSOE de Tenerife ha defendido este domingo la continuidad del descuento del 75% para residentes canarios en los viajes en avión y barco, al tiempo que ha reclamado un frente común para evitar recortes en las ayudas europeas destinadas al sector primario del Archipiélago. Los candidatos socialistas al Senado, Alicia Álvarez y Pedro Martín, han expuesto estas reivindicaciones en el Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife.
Durante su intervención, Álvarez ha reivindicado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez para incorporar en 2018 la bonificación al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), mientras que Martín ha centrado su mensaje en la negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea.
Ambos candidatos han defendido la importancia de mantener las compensaciones económicas vinculadas a la insularidad y la condición de región ultraperiférica de Canarias.
El PSOE defiende mantener el descuento del 75% para residentes canarios
Alicia Álvarez ha reafirmado el compromiso de su partido con la continuidad de la bonificación del 75% en los billetes de avión y barco para residentes en Canarias.
La candidata ha recordado que esta medida quedó incorporada al REF en 2018, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha acusado a Coalición Canaria, PP y Vox de alimentar dudas sobre su futuro.
La bonificación está recogida en la Ley 8/2018, de modificación del REF, que establece su vigencia indefinida. Se aplica a los desplazamientos subvencionables de los residentes entre Canarias y el resto del territorio nacional, así como a los trayectos interinsulares, de acuerdo con sus respectivos regímenes de financiación.
Álvarez también ha defendido las ayudas al transporte de mercancías, destinadas a compensar parte de los sobrecostes derivados de la distancia de Canarias respecto al territorio continental.
Según las cifras expuestas por la candidata, la dotación para estas subvenciones pasó de 66 millones de euros en 2021 a 108 millones en 2025.
La representante socialista ha relacionado estas partidas con la necesidad de mantener las conexiones del Archipiélago y reforzar el papel de Tenerife como plataforma logística en el Atlántico.
Inversiones en los puertos y aeropuertos de Tenerife
En materia de infraestructuras, Álvarez ha destacado las inversiones previstas para modernizar las principales instalaciones de transporte de la Isla.
La candidata ha cifrado en 250 millones de euros las actuaciones portuarias previstas hasta 2030 y ha resaltado la licitación de las obras del muelle de Ribera del puerto de Granadilla, por un importe próximo a los 54 millones de euros.
También ha señalado que las inversiones previstas para los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur rondan los 800 millones de euros.
Estas actuaciones tienen como objetivos mejorar las instalaciones, aumentar la comodidad de los pasajeros y reforzar la seguridad y la capacidad operativa de ambas infraestructuras.
Pedro Martín pide un frente común para proteger al sector primario canario
Por su parte, el candidato socialista al Senado Pedro Martín ha reclamado unidad para defender los recursos que recibe Canarias de la Unión Europea.
Martín ha llamado a constituir un “frente común para batallar en defensa del sector primario de Canarias”, ante las negociaciones del próximo marco financiero comunitario.
La preocupación se centra en la financiación destinada a la agricultura, la ganadería y la pesca, actividades que cuentan con mecanismos específicos de apoyo debido a los sobrecostes que supone producir en un territorio alejado del continente europeo.
Canarias tiene reconocida la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, lo que permite aplicar medidas diferenciadas para compensar dificultades relacionadas con la lejanía, la fragmentación territorial y la dependencia del transporte.
Entre los instrumentos de apoyo se encuentra el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), cuya financiación y autonomía forman parte del debate sobre el presupuesto europeo para el periodo 2028-2034.
Más impuestos a grandes tecnológicas, criptomonedas y juego en línea
Como alternativa a los posibles recortes de las ayudas comunitarias, Pedro Martín ha propuesto aumentar la tributación de las grandes empresas tecnológicas, las operaciones con criptoactivos y el juego en línea.
El candidato considera que estas actividades pueden contribuir a incrementar los ingresos públicos y evitar que los ajustes presupuestarios recaigan sobre sectores que necesitan apoyo específico.
Martín ha defendido que el esfuerzo fiscal se concentre en compañías y actividades con elevada capacidad económica, mientras se protege a las rentas bajas y medias.
El PSOE de Tenerife ha situado así la defensa de las bonificaciones al transporte y de los fondos europeos para el sector primario entre las prioridades expresadas por sus candidatos al Senado, en un momento en el que continúa abierta la negociación del futuro presupuesto comunitario.