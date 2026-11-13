TEA proyecta ‘Neurótica anónima’, la película dirigida por Jorge Perugorría

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) Neurótica anónima (2025), el más reciente largometraje del director y actor cubano Jorge Perugorría. Las proyecciones se enmarcan en el Mes Contra la Violencia de Género, uno de los temas que aborda la película.
Las sesiones de hoy y de mañana contarán con una presentación a cargo del actor Joel Angelino y de la actriz Mirtha Ibarra, que cumple 60 años de carrera profesional. Esta tarde tendrá lugar una mesa redonda con la participación de Mirtha Ibarra, Aurelio Carnero, Joel Angelino y Santiago y Teodoro Ríos. Además, mañana sábado y el domingo, tras la proyección de la película, se proyectará WC Story, un cortometraje dirigido por Santiago Ríos y protagonizado por Joel Angelino y Gretel Cazón.
Neurótica anónima nace de la obra de teatro homónima escrita por la propia Mirtha Ibarra, que firma el guion junto a Jorge Perugorría, y está dedicada a los maestros del cine cubano Tomás Gutiérrez Alea, Titón, y Juan Carlos Tabío.