La junta directiva de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT) acordó por unanimidad en su última reunión ordinaria distinguir a Teresa Alfonso con el premio Patricio Estévanez, como reconocimiento a su trayectoria profesional, en la que se ha significado por su enorme aportación al mundo de la radiodifusión en Canarias.
Alfonso sucede como titular del galardón a Carmelo Rivero y pasa a formar parte de una relación en la que la precedieron Eliseo Izquierdo, Ricardo Acirón, Elfidio Alonso, José Siverio, José Antonio Pardellas, Juan Carlos Carballo, Jorge Bethencourt, Daniel Cerdán, Juan Cruz Ruiz y María Luisa Arozarena. El acto de entrega del premio tendrá lugar en el Espacio de Periodismo y Comunicación de la APT el próximo mes de enero.
Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1945, criada a caballo entre Barcelona y Santa Cruz de La Palma, María Teresa Alfonso Segado empezó su larga andadura en el mundo de la radio —sin cumplir aún los16 años— en la emisora La Voz de la Isla de La Palma, en la que trabajó entre 1960 y 1962, tras superar la prueba que le realizó Luis Cobiella Cuevas, su entonces jefe de Programas y con el tiempo primer diputado del Común de la autonomía canaria.
Con el traslado de su familia a Tenerife continúa su trayectoria como locutora en Rona Publicidad y Producciones Diana, dirigidas, respectivamente, por José Antonio Pardellas y César Fernández Trujillo. Tras dejar la actividad con motivo de su matrimonio y el posterior nacimiento de sus dos hijos, vuelve al trabajo en 1979, fichada por Radio Club Tenerife tras presentarse en los antiguos estudios de la calle Suárez Guerra y espetar a su director, Paco Padrón: «Yo quiero trabajar aquí, porque es lo único que sé hacer y lo que más me gusta en la vida».
De aquella seguridad en su capacidad que le valió un contrato de trabajo se entiende mejor lo que vino después —ya incorporada a la «EAJ 43, la emisora decana de Canarias», un indicativo legendario al que ella puso voz—, un despliegue de todo su talento en la etapa más larga y brillante de su carrera.
Presentadora de informativos y programas de distinto formato, redactora de exteriores, voz corporativa o locutora publicitaria, Alfonso desarrolló una sobresaliente ejecutoria hasta su prejubilación en 2004. Y de la mano de Paco Padrón, que impulsó a Radio Club —ya asociada a la Cadena SER—a un liderazgo incontestable, como de su admirado Carmelo Rivero, terminó por revelarse como una voz icónica de las ondas isleñas.
Su timbre elegante y su dicción, personalísima, convirtieron a Tere Alfonso en un reclamo para otras labores no radiofónicas, así la de presentadora —seis de ellas junto a César Fernández Trujillo— de hasta siete galas de elección de la Reina del Carnaval y hasta en tres escenarios distintos: teatro Guimerá, plaza de Toros y plaza de España. Y, obviamente, de la ceremonia de entrega de los Premios Teide de Oro instituidos por Radio Club, que condujo hasta en veinticuatro ocasiones.
Como recordaba en 2017 su compañero Juan Carlos Mateu en una conversación con la periodista publicada en Diario de Avisos, «la versatilidad de su voz, con una vocalización y cadencia únicas, quedó de manifiesto en distintos formatos de programas. Su escala de registros se amoldaba con una facilidad pasmosa a cada producto que salía desde la fábrica de emociones que era el número 35 de la avenida de Anaga».
Lectora voraz en su tiempo libre, actriz de teatro aficionada y escritora de varios volúmenes, entre los que cabe citar Poemas de vida, amor y muerte, Teresa Alfonso figura en el Registro Profesional de Periodistas con el número 13.375 y es miembro de la APT, de cuya junta directiva forma parte como vicesecretaria.
Sobre el premio Patricio Estévanez
La Asociación de Periodistas de Cruz de Tenerife (APT) reconoce con el Premio Patricio Estévanez a la trayectoria profesional la carrera de periodistas que, con sus méritos, han contribuido significadamente al progreso de nuestro oficio.
El galardón lleva el nombre del promotor y primer presidente de la organización que en 1902 antecedió a la actual, que con los mismos y fines que la primitiva tomó forma legal en 1945.
Los premiados reciben una talla que reproduce una antigua pluma estilográfica, según el diseño concebido por el escultor tinerfeño Ventura Alemán (La Laguna, 1965), copropietario del taller Bronzo de fundición de esculturas en bronce.
Desde 2014, un total de once compañeros han recibido el Premio Patricio Estévanez, una relación que abrió en 2014 Eliseo Izquierdo (San Cristóbal de La Laguna, 1931) y cerró, en su última edición, Carmelo Rivero.