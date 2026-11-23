El uso del DNI digital para votar en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo. Aunque la Junta Electoral Central (JEC) autorizó la identificación mediante la aplicación MiDNI, el alto tribunal estudia un recurso contra esta medida y ha exigido al Ministerio del Interior que acredite la seguridad de los dispositivos que utilizarán las mesas electorales.
La incertidumbre llega a menos de una semana de los comicios, en los que están llamados a participar 38,7 millones de electores en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por el momento, la autorización de la Junta Electoral Central continúa vigente, ya que el Supremo rechazó suspenderla de manera urgente el pasado 10 de noviembre. Sin embargo, el tribunal mantiene abierto el procedimiento para decidir si adopta medidas cautelares antes de la jornada electoral.
¿Se podrá votar con el DNI digital el 29N?
Actualmente, sí está autorizado el uso de MiDNI para identificarse ante la mesa electoral, aunque esta posibilidad podría cambiar si el Tribunal Supremo acuerda suspender cautelarmente la decisión de la Junta Electoral Central.
El organismo electoral levantó el pasado 5 de noviembre la suspensión que pesaba sobre esta aplicación después de que el Ministerio del Interior garantizara que las mesas electorales dispondrían de medios técnicos para comprobar la identidad de los votantes.
La decisión permitió incorporar el DNI digital como alternativa al documento físico para las elecciones generales del 29N.
Sin embargo, el partido Iustitia Europa recurrió el acuerdo ante el Tribunal Supremo y solicitó su suspensión.
El alto tribunal rechazó inicialmente paralizar la medida con carácter urgente, pero decidió estudiar la petición de medidas cautelares mediante el procedimiento correspondiente.
La seguridad de más de 61.000 dispositivos
La principal novedad se produjo el 17 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo requirió al Ministerio del Interior información sobre los controles de seguridad de los dispositivos destinados a verificar los DNI digitales.
En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo pidió certificar si se habían realizado los controles exigidos por la normativa sobre los 61.603 dispositivos contratados para las elecciones.
Estos equipos permitirían a los integrantes de las mesas electorales comprobar los códigos QR generados por la aplicación MiDNI.
El tribunal concedió a Interior un plazo de dos días para aportar la documentación solicitada antes de resolver sobre las medidas cautelares.
La cuestión que debe decidir el Supremo no es si el DNI digital existe como documento válido de identificación, sino si puede utilizarse en estas elecciones con las garantías técnicas necesarias para comprobar la identidad de cada votante.
A fecha de este lunes, 23 de noviembre, no consta en las fuentes consultadas una resolución posterior que haya suspendido la autorización de la Junta Electoral Central.
Cómo funcionaría el DNI digital para votar
Si se mantiene la autorización, los ciudadanos podrán identificarse en las mesas electorales mediante la aplicación oficial MiDNI, desarrollada para acreditar la identidad desde el teléfono móvil.
El procedimiento previsto consiste en generar un código QR temporal desde la aplicación, que deberá mostrarse ante los miembros de la mesa electoral.
La comprobación se realizará mediante un dispositivo dotado de cámara y acceso al verificador oficial.
Este sistema permite verificar la autenticidad de la identificación digital, por lo que no bastará con enseñar una fotografía del DNI guardada en el teléfono.
La Junta Electoral Central mantiene, en cambio, la suspensión del uso de la aplicación MiDGT como medio de identificación electoral.
Qué documentos se pueden utilizar para votar el 29N
Independientemente de lo que decida el Supremo sobre MiDNI, los electores podrán seguir identificándose con los documentos tradicionales establecidos en la legislación electoral.
Estos son:
- DNI físico, como documento de identidad.
- Pasaporte, con fotografía del titular.
- Permiso de conducir físico, también con fotografía.
No se admite el resguardo de un DNI en trámite como documento identificativo, ya que carece de la fotografía del elector.
Las votaciones de las elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre, entre las 09:00 y las 20:00 horas.
Por tanto, quienes tengan previsto utilizar exclusivamente el DNI digital deberán consultar si el Supremo adopta alguna decisión que modifique su utilización antes de acudir a las urnas.
Como medida práctica, llevar el documento físico evitará depender de la resolución judicial pendiente o de posibles problemas técnicos con el teléfono móvil.