“Los concejales del PP en Güímar no estamos divididos, pero falta afinidad”

En el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Güímar se está jugando una especie de partido de casados contra solteros, sin que nadie se atreva a discutir el liderazgo de la capitana (Carmen Luisa Castro). En ese partido hay dos bandos bien diferenciados, aquellos que forman la corte de la alcaldesa (Pedro Daniel Pérez, David Román y Rosi Pérez, estos dos últimos ex personal de confianza) y los otros cuatro (los casados), que no siempre comulgan con las ideas de la regidora municipal, como es el caso de Socorro González y Francisco del Rosario; Francisco Amador, unas veces sí y otras no, y Juan Delgado -casi siempre un verso suelto-, que no aprecia “una división, pero sí una separación”, mientras que son muchos los que le ven en las listas de Coalición Canaria en la próxima cita electoral.

Precisamente, Delgado, concejal de Aguas y Agricultura, de Agache, como la alcaldesa, ha sido el más claro cuando se le preguntó ayer por la división que puso en evidencia el coordinador del PP local, Víctor Manuel González: “Igual lo que quieren es que esos cuatro de los que habla no vayamos en las próximas listas”. El edil remarcó que “el que divide es Víctor, y es fácil, porque es personal de confianza y no tiene que levantar la mano en los plenos”.

A la manifestación de Víctor González de que no recibió ayuda cuando la exinterventora le denunció, Juan Delgado replica que él no tiene “la culpa de que la insultara”. “No creo que estemos divididos -señala el concejal-, pero sí separados, porque no hay afinidad para estar más juntos ni tampoco cuentan mucho con nosotros”. Francisco Amador, edil de Seguridad, admite, por su parte, que “en el grupo hay discrepancias, pero todos estamos con Luisi. No veo esa división de la que se habla”.

Socorro González y Francisco del Rosario no atendieron ayer a este periódico, mientras que Rosi Pérez, concejala de Fiestas, afín a la alcaldesa, señala que ella consulta todo con Luisi: “Comparto al cien por cien sus ideas, y me llevo bien con todos mis compañeros, pero sí es verdad que alguno se siente distanciado, y es normal, porque cada uno tira para su área de trabajo”.

La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, negó la división de su grupo, y “si la hay es porque yo le dejo libertad de voto en varias ocasiones”. De cara a la próxima cita electoral advirtió de que pedirá a cada uno que detalle “qué gestión ha hecho por el pueblo, porque aquí no somos amigos, sino gestores del Ayuntamiento”.