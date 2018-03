“Arona necesita un lavado de cara y una puesta al día de sus infraestructuras”

Asume un reto que no es fácil: recuperar el terreno perdido de Coalición Canaria (CC) en Arona, el tercer municipio de la Isla en población, donde la formación nacionalista llegó a gobernar con mayoría absoluta y que en las elecciones de 2015 sufrió un duro revés. Ahora, el comité local, por unanimidad, ha elegido a Antonio García Marichal como candidato a la Alcaldía para los comicios de mayo de 2019, todo un reto para este aronero de Buzanada que hoy ocupa la Consejería del área Tenerife 2030 en el Cabildo de Tenerife.

-No es fácil el desafío que asume en un momento donde su partido está en un proceso de recomposición tras el varapalo de 2015.

“Si he dado el paso es porque detecto mucha ilusión en el comité local, que me ha dado todo su apoyo. Se trata de formar un equipo para recuperar la confianza de la ciudadanía que un día perdimos”.

-Usted es un político que no esquiva la autocrítica y ha reconocido que las propias divisiones de CC en Arona les pasaron factura en las últimas elecciones. ¿Su partido ha aprendido la lección?

“A nivel interno lo tenemos asumido. Somos conscientes de los errores cometidos y ahora estamos unidos. Percibo a mi alrededor ganas, ilusión, entrega y, sobre todo, vocación de servicio público”.

-¿Dónde centra sus prioridades con la mirada puesta en la próxima cita con las urnas?

“En recuperar la confianza que nos dieron los ciudadanos en su día. Tenemos memoria frágil, pero basta con ponernos en el centro de nuestro barrio y ver qué se hizo cuando CC gobernó Arona y compararlo con lo que se ha hecho en los últimos años. Cuando uno gobierna, antes de hacerlo tiene que saber qué quiere y cuáles son los objetivos del mandato, y además debe tener claro que la política no es solo trabajar para cuatro años, sino planificar a medio y largo plazo”.

-¿Cómo enjuicia la gestión del actual grupo de gobierno municipal (PSOE y CxA)?

“Soy bastante crítico, porque en la época que más recursos económicos y mayores posibilidades ha tenido Arona no veo que el grupo de gobierno tenga claro su objetivo para el municipio, más allá de las cosas de la vieja política, como el asfaltado de calles o el arreglo de aceras. No percibo planificación en materias como cultura o educación. Yo tengo dos hijos y me gustaría que dispusieran de más oportunidades de las que tuve yo en mi pueblo. Hay que dedicarle una atención especial al turismo, que es el principal sector productivo del municipio. Echo en falta más planificación y más proyectos para ejecutar a corto, medio y largo plazo”.

-¿Con qué medidas se podría mejorar la gestión municipal en materia turística?

“Hay una labor muy importante por hacer en formación. El municipio no realiza ninguna acción orientada a formar y dotar de cualificación a tanta gente en paro que ha perdido su trabajo en otros sectores para incorporarla a un segmento que demanda mucho empleo. Hay mucha gente que viene de fuera y se incorpora al mercado laboral, porque el empresario turístico no puede parar las máquinas a la espera de que el municipio forme a potenciales trabajadores. También hay que montar programas de cualificación en materia de idiomas y pensar en el espacio turístico. Y un destino maduro tiene que estar al día en sus espacios públicos: jardines, calles, seguridad, limpieza… Arona necesita un lavado de cara y una puesta al día de sus infraestructuras”.

-¿Qué opina de la constitución de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y su promoción específica en Fitur?

“Ha sido un error. Cuando un turista hace una reserva de vacaciones o a través de un turoperador no le van a ofrecer Arona, Adeje o Guía de Isora. Las entradas en Internet buscan Islas Canarias o Tenerife. Cualquier otra promoción me parece estéril. En una sociedad tan globalizada y, siendo más pequeños, debemos unir esfuerzos para tener más músculo”.

-Usted es consejero del Cabildo, una institución con la que el Ayuntamiento de Arona ha protagonizado algunas polémicas a lo largo de este mandato por el nivel de inversión por habitante, los atascos de la TF-1 o las obras del Hospital del Sur.

“Mi pregunta es, si existe culpa de alguien ¿es de Arona o del Cabildo? Desde el principio del mandato planteamos una serie de proyectos en Arona relacionados, por ejemplo, con la robótica y la formación, y se decidió no trabajar con el Cabildo. Ellos sabrán. El Cabildo tiene interés porque entiende que Arona es primordial e imprescindible para Tenerife como motor económico. En la reunión del Consejo Insular de Administraciones Territoriales fue el único ayuntamiento que no estuvo representado. Y en carreteras todas las de ámbito insular que pasan por el municipio están asfaltadas, excepto un tramo de la vía que va desde Palm-Mar a Cañada Verde, porque hay un proyecto en marcha para bicicletas. El último ejemplo es la aportación para la mejora de la primera fase del paseo de Los Tarajales”.

-Si extendemos la mirada a la comarca, CC ha recuperado el Ayuntamiento de Granadilla vía moción de censura, pero su peso político en las urnas ha disminuido en las últimas elecciones. ¿Qué expectativas tiene depositadas su partido en el Sur para 2019?

“Veo oportunidades en algunos municipios, aunque la ciudadanía nos haya retirado su confianza en un momento dado. En Arona sufrimos un castigo en las urnas y esa reflexión deberíamos plantearla también en otros lugares. Hay que ir casa a casa y vecino a vecino para comunicar nuestro proyecto. Cuando uno pierde un Gobierno es más demérito del partido gobernante que mérito del que accede”.

-¿Cómo analiza el problema de los atascos de la autopista del Sur, cada vez más generalizados?

“Sería iluso plantear que la solución es inmediata. Las obras tienen un plazo de ejecución, de financiación y de materialización. Somos víctimas de nuestro propio éxito. El Sur es el centro neurálgico de la generación económica de Tenerife y es donde más empleo se crea. Al margen de la planificación, hay que ir pensando en la mentalización de la ciudadanía a la hora del uso del vehículo privado y del fomento del transporte público. En esa línea sí se pueden tomar medidas a corto plazo intentando incentivar que dejemos el coche en casa. La situación es insostenible, pero el tercer carril no estará ni en tres ni en cuatro años”.

-El auge del alquiler vacacional también contribuye a esos problemas de movilidad en la autopista y los accesos a las zonas turísticas. ¿La regulación de esta nueva modalidad es la solución?

“Cuando un fenómeno existe es porque hay mercado y cuando hay mercado lo que hay que hacer es regular. No podemos poner puertas al monte, si hay demanda y oferta, las dos se dan la mano. No hay que mirar para otro lado, hay que trabajar en una regulación para que este fenómeno pueda vivir con las explotaciones turísticas tradicionales”.

-El proyecto de macrociudad de Cabo Blanco ha quedado en papel mojado. ¿Fue un disparate planteárselo antes de la crisis económica?

“Creo que sí, aunque era otra época en la que el sector de la construcción y el residencial tenía un auge muy importante. Hoy por hoy no tiene sentido porque hay sobreoferta de vivienda, unas terminadas y otras sin terminar. Ya no solo se trata de construir y generar actividad económica, hay que pensar que a toda esa gente que vive hay que darle servicios”.

-Los Planes de Modernización y Mejora (PMM) de Playa de Las Américas y Los Cristianos también se han quedado por el camino. ¿Cómo lo interpreta?

“Todas las cosas son buenas o malas según cómo se planifiquen y cómo se planteen. Podría haber sido una herramienta incentivadora para la iniciativa privada en un destino maduro como Arona. Pero tenemos que pensar en políticas que tampoco fomenten que el turista se quede en el alojamiento turístico. Y los PMM propiciaban locales comerciales en los propios hoteles. Tenemos que intentar crear todas las condiciones posibles para que el turista disfrute de la máxima oferta complementaria y solo vaya a dormir al hotel”.

-¿Por qué se ha tardado tanto en la construcción del Hospital del Sur?

“Es un debe que tenemos nosotros en nuestra responsabilidad por no haber sido más diligentes en poner en marcha este recurso tan importante al servicio de los ciudadanos. Las obras, afortunadamente, están en marcha y el centro, que será referente para toda la comarca, será una realidad en breve”.

-¿Le ve alguna salida al estrangulamiento del puerto de Los Cristianos?

“Tal como está concebido no supone una gran riqueza para el municipio, y aun menos para Los Cristianos, donde los pasajeros que llegan o salen ni siquiera se toman un cortado. Ese puerto, que es el segundo en tráfico de pasajeros a nivel nacional, debe orientarse a otro tipo de servicios. Los Cristianos no puede seguir soportando ese volumen de tráfico. Hay que buscar una solución alternativa”.

-¿Como el puerto industrial de Granadilla?

“No tengo la información suficiente como para emitir un juicio. Habría que estudiar los tiempos de desplazamiento, frecuencias, y la disponibilidad de las navieras”.

-Esta semana la muerte de Stephen Hawking ha dado la vuelta al mundo. Usted le conoció personalmente en sus últimas visitas a la Isla. ¿Con qué imagen se queda del científico más famoso del mundo?

“Recuerdo que nos decía que cuando venía a la Isla se sentía mucho mejor. En el presupuesto del Cabildo tenemos una aportación al Instituto de Astrofísica de Canarias para un edificio, que nosotros ya llamamos Stephen Hawking, en las instalaciones de La Laguna, pensado para que el profesor o su equipo desarrollaran parte de su actividad innovadora en Tenerife. Queremos mantener esos lazos con su grupo”.