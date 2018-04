Gustavo González de Vega: “Canarias tendrá un nuevo instrumento financiero permanente”

Todo dependerá de que el proyecto de Presupuesto Generales del Estado (PGE) salga adelante, pero si es así, Canarias podrá disfrutar de una nueva fuente de financiación de carácter indefinido. Y es que la disposición nonagésima segunda del proyecto de ley de los Presupuestos incluye la aprobación de un “hito histórico” para las zonas francas y que ha pasado totalmente desapercibido: la concesión del denominado recurso financiero de las zonas francas. Esto es que un porcentaje del Impuesto de Sociedades de las empresas establecidas en las zonas francas revierte en el propio Consorcio, es decir, que se transfiere a las propias zonas francas vía PGE. El delegado especial de la Zona Franca de Tenerife, Gustavo González de Vega, explica en una entrevista a este medio en qué consiste esta nueva herramienta.

-Bueno, cuénteme en qué consiste este recurso financiero.

“Muy sencillo. Este recurso, que se incluye en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, consiste en que un porcentaje del Impuesto sobre Sociedades que pagan las empresas establecidas en las zonas francas revierte en el propio Consorcio, es decir, que la cantidad generada por dichas empresas por este concepto será transferido a las zonas francas vía Presupuestos Generales del Estado”.

-Es decir, que el impuesto se paga al Estado, pero después regresa a las zonas francas.

“Exacto”.

-¿Y de qué cantidad estamos hablando?

“La cuantía del recurso a percibir por cada Consorcio de las zonas francas dependerá del número de empresas instaladas, y de los beneficios que éstas generen cada año”.

-No hay una cantidad fija.

“No, no, claro, porque dependerá de los ingresos que generen las empresas instaladas dentro de su recinto fiscal y aduanero. Tenga en cuenta, además, que la autorización definitiva en el caso de la Zona Franca de Tenerife fue aprobada el pasado mes de octubre de 2017. Pero aún así, puedo decir que ya durante las próximas semanas se tiene prevista la autorización de ocho empresas dentro de nuestro recinto, de modo que debemos esperar al próximo año para conocer las cifras. Pero, como referencia, le pongo el ejemplo de Vigo, que es un caso excepcional. Su zona franca cuenta con una empresa como Citroen, con una altísima tasa de producción desde hace más de 40 años y ha venido recibiendo una media del en torno a 5 millones de euros anuales. Evidentemente, Tenerife no puede esperar una cantidad similar ni a corto ni a medio plazo, entre otras cosas porque la práctica totalidad de las empresas de la Zona Franca de Tenerife también son empresas ZEC y, por lo tanto, tributan únicamente el 4% del Impuesto de Sociedades, pero lo importante es saber que la cantidad dependerá únicamente de la capacidad de la Zona Franca de Tenerife de seguir atrayendo empresas”.

-¿Cuál será el destino de estos fondos?

“El 25% de los recursos se emplearán para los gastos de funcionamiento de propio Consorcio, lo cual garantiza la autosuficiencia financiera de los consorcios. Vamos, que no tendremos que estarle pidiendo subvenciones ni al Cabildo ni al Puerto de Santa Cruz. Pero lo realmente relevante es que el 75% restante se destinará a inversiones en la Zona Franca y a las actividades de fomento propias de las Administraciones territoriales que integran los consorcios de las zonas francas, es decir, que el Impuesto de Sociedades de las empresas de las zonas francas se revierte de forma directa en el desarrollo económico del espacio donde están establecidas”.

-Entonces digamos que los fondos tienen que revertir en las propias zonas francas. No pueden ir a otro fin.

“Así es, pero es que además, la disposición adicional quincuagésima sexta prevé la creación del Fondo de compensación de los consorcios de zonas francas, cuyo objeto será la redistribución de recursos del conjunto de los consorcios para financiar proyectos relacionados con la industria 4.0. El grupo coordinador de delegados de las zonas francas españolas se ha fijado como objetivo liderar en europa la adaptación de nuestras zonas francas a los nuevos cambios de la industria 4.0, buscando la convergencia entre los parques científicos y tecnológicos y las zonas francas, lo cual será específicamente apoyado por este fondo”.

-¿Cuándo estará disponible?

“Actualmente, el recurso financiero está cedido a las zonas francas de Cádiz y Vigo. En el proyecto de Ley de PGE de este año se amplía la cesión a los restantes cinco consorcios, respondiendo a la demanda que inició la Zona Franca de Tenerife en el año 2015 y que con la aprobación de los Presupuestos se haría extensiva, por fin, a todas las zonas francas españolas. Por ello, desde mi punto de vista sería imperdonable que uno solo de los diputados canarios rechazara la aprobación de unos presupuestos que, además de contener la mayor cantidad de fondos destinados nunca antes alm Archipiélago, lleva implícita la aprobación de una fuente de financiación nueva y de carácter permanente a través de las zonas francas”.

-Pero es que, a lo mejor no se han enterado de esta nueva herramienta de financiación.

“No lo sé, pero lo que sí le digo es que la relevancia que hasta ahora han tenido las zonas francas, en Canarias, se multiplica con la concesión de este recurso financiero al convertirse, gracias a la concesión del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda por mediación del presidente regional del PP, Asier Antona, en un instrumento que traerá a las Islas una financiación totalmente nueva y permanente, puesto que no se trata de una transferencia puntual, sino que se aprueba con carácter indefinido como fuente de financiación de los consorcios y de las actividades de fomento de las instituciones que lo conforma. Mire, la sensibilidad mostrada por el Ministerio de Hacienda durante el actual Gobierno ha permitido convertir a la zonas francas españolas en un referente mundial, con Tenerife ejerciendo la vicepresidencia de la asociación de zonas francas iberoamericanas y liderando un proyecto que nos posiciona como puente fiscal y tributario entre tres continentes, y dotando, además, al conjunto de zonas francas españolas de los instrumentos necesarios para liderar la creación de la asociación de las zonas francas Europeas con la de Barcelona a la cabeza. Nunca antes las zonas francas españolas habían tenido tanto protagonismo en el ámbito internacional”.

-¿Cómo afectará este recurso a las empresas instaladas en Tenerife?

“En ningún caso supone una mayor tributación para las empresas instaladas en Tenerife. Muy al el contrario. Considero que es un valor añadido para las mismas, en la medida en que el impuesto que pagan por su beneficios revierte directamente en la mejora de las infraestructuras de su entorno de la zona franca. Es una simbiosis perfecta en la que el empresario encuentra que una gran parte de los impuestos que debe pagar, se invierten de forma directa en la mejora de los espacios donde está ubicado. Mire la concesión de este recurso financiero constituye un hito histórico que resulta tan relevante como el resto de brillantes mejoras que hemos obtenido en la negociación del REF, porque supone la cesión de un porcentaje de un impuesto de sociedades que de otra forma en ningún caso recibiríamos, y que se destina además de forma directa al desarrollo económico del área de influencia del entorno de la zona franca. Se convierte por tanto en una auténtica nueva fuente de financiación para Tenerife y Canarias que se verá incrementado anualmente conforme al crecimiento y evolución positiva de la propia zona franca”.

-¿Cómo se liquida este recurso?

“El procedimiento de liquidación es competencia de la Agencia Estatal Tributaria, de modo que una vez finalizado un ejercicio económico, la AEAT calculará el Impuesto de Sociedades generado por las empresas instaladas dentro de la zona franca y la cantidad resultante se incluiría en el siguiente Proyecto de Presupuestos en favor de la respectiva zona franca”.

-Si finalmente se aprueban los presupuestos ¿cuando podría beneficiarse la Zona Franca de este recurso?

“Se podría hablar de una posible primera recepción de ingresos para el ejercicio 2020, siempre y cuando, como usted dice, se apruebe el actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado”.