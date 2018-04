La ULL homenajea al periodista Juan Cruz a través de sus referentes

El Edificio Central de la Universidad de La Laguna (ULL) acoge hoy a las 12.00 horas la inauguración de la exposición Aprendiendo de otros. Homenaje al periodista y escritor Juan Cruz, en la que se exhiben una docena de obras de otros tantos escritores que han sido relevantes y referentes en la trayectoria del periodista del Puerto de la Cruz, y de los que tanto aprendió.

“Siempre me siento muy bien aquí; es mi universidad y el lugar donde vuelven todos mis recuerdos y gratitud cada vez que hablo de la palabra aprender. Aquí aprendí de muchísima gente, como por ejemplo de Antonio González, que fue el primero que me dio un trabajo a parte del periodismo como ayudante de la biblioteca de la universidad en el viejo edificio”, rememora el escritor. “Fui alumno de Emilio Lledó y Gregrorio Salvador, que en un lado y otro de la filología me dejaron la continuidad en el aprendizaje de las humanidades, que es una lección que no se trabaja más, y la sintaxis de las ideas, respectivamente”.

Será la Sala de Arte Paraninfo Pablo González Vera la que acoja una selección de libros, realizada de modo conjunto por Juan Cruz y el responsable cultural de la Fundación CajaCanarias, Álvaro Marcos Arvelo, sobre escritores con los que ha trabajado Cruz, sobre todo como editor, y con los que también ha compartido experiencias como escritor y periodista.

“Que la universidad haya querido marcar mis próximos 70 años de edad con esta exposición, que por otra parte arrancó en el Puerto de la Cruz, en el Instituto de Estudios Hispánicos, donde aprendí a leer libros, pues tiene un valor simbólico y práctico, porque aprender es una cosa de la que luego uno no se recupera nunca. Uno empieza a aprender y está aprendiendo toda la vida”. “Yo preferí que se dedicara el espacio a lo que yo aprendí de otros, no a lo que yo mismo soy. Porque si soy algo es lo que he aprendido de otros”, prosiguió.

El escritor y compañero del propio Cruz en el periódico El País, Manuel Vicent, será el encargado de inaugurar el acto con una conferencia. “Que esté Vicent va a ser una alegría para quienes no le conozcan, porque una vez empieza a hablar no para”, afirmó Cruz, que al tiempo que desvelaba que fue idea de la ULL traer al castellonense, se deshizo en elogios hacia él. “Vicent me ha inspirado la fábula. Siempre le he tenido una enorme admiración por cómo cuenta las cosas. Es un cronista de lo ideal, de lo que no ha ocurrido, pero que en sus manos se convierte en una materia totalmente rocosa, verdadera, como si tú estuvieras dándole cuerpo a las nubes”.