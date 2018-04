Las Fiestas de Mayo se quedan sin el Paseo Romero de Tíncer

Por la razón que sea, las Fiestas de Mayo de Santa Cruz no han logrado consolidar en su extensa agenda de actos una romería que venga a sumarse a las tradiciones que en ellas se exaltan y que comienzan con la celebración del Día de la Cruz y finalizan con el Día de Canarias. Se intentó con un paseo romero por el barranco de Santos, que no llegó a cuajar y durante años no se celebró este tipo de festejo. Hace ya 10 años, Tíncer, en el distrito Suroeste, vino a ocupar ese lugar en la tradición, con su paseo romero, convirtiéndose en la última década en una cita obligada cada 1 de mayo. Un encuentro que esta vez no se producirá. Así lo denunció ayer el PSOE de Santa Cruz y más tarde lo confirmó el Organismo Autónomo de Fiestas.

Y es que, para el portavoz socialista, José Ángel Martín, se está ante “un nuevo agravio con los barrios cometido por el grupo de gobierno, que elimina de las Fiestas de Mayo uno de los pocos actos que no se celebraba en el centro”. Para Martín, “la desaparición del Paseo Romero de Tíncer contribuye a aumentar la desafección que sienten quienes viven en la periferia, que tienen la sensación de que hay dos Santa Cruz: el del centro y el resto del municipio”.

El motivo de que este año desaparezca este encuentro es que, según explican desde Fiestas, tradicionalmente ha estado organizado por la comisión de fiestas del barrio, pero este año la comisión ha desistido de organizarlo, “decisión que respeta Fiestas, pero de la que es ajena”.

Remarcan, asimismo, que “la comisión siempre ha contado con el apoyo del Ayuntamiento y dispone de partida presupuestaria para ello”. Desde Fiestas añaden que existen otros casos, como Las Moraditas y Los Campitos, que también tienen sus romerías y cuentan con la referida ayuda municipal.

Sin embargo, a juicio de los socialistas, esto no es excusa para que no se haga un esfuerzo por mantener el paseo romero. “El Ayuntamiento debería garantizar la organización de este tradicional acto, ya que se había convertido en un referente cada 1 de mayo. Es la única romería que se celebraba en todo Santa Cruz y ahora nos quedamos sin un acto que el Ayuntamiento debía organizar si, como según parece, no hay comisión de fiestas”, aclara el portavoz.

Según Martín “estamos de nuevo ante un acto que surgió de la ciudadanía y que el Ayuntamiento, al no poder controlarlo, prefiere dejarlo morir antes que potenciarlo”. “Hay dos motivos que hacían del Paseo Romero algo singular: era la única romería de Santa Cruz y era de las pocas actividades importantes que se celebran en los barrios”, añadió el edil socialista.

Candidatas

En el mismo día que el PSOE denunció la desaparición de este acto de las Fiestas de Mayo, el alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a la concejala de Fiestas, Gladis de León, recibió a las 44 aspirantes a Reina de las celebraciones, tanto en su modalidad adulta como infantil. La convocatoria sirvió también para determinar el orden de participación en ambos certámenes.

Treinta son las aspirantes que optan al título de Reina de las Fiestas en la modalidad adulta, mientras que la infantil contará con 14 candidatas. Las galas de elección tendrán lugar en la plaza de la Candelaria, el viernes 27 de este mes, en el caso de la Reina adulta, y el sábado 28, para la Reina infantil. La dirección de ambos festivales estará a cargo de Miguel Pérez Delgado.

El programa de actos de las Fiestas de Mayo arrancará el próximo viernes 20, con la lectura del pregón, a cargo de la periodista María Rozman, con el título Santa Cruz: la ciudad de los brazos abiertos. El escenario elegido para esta celebración será la Alameda del Duque de Santa Elena, donde también se llevarán a cabo las actuaciones de Benito Cabrera y Besay Pérez.