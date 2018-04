Toda la oposición, salvo el PP, pide la dimisión del alcalde de La Laguna

Unidos se puede, XTF- Nueva Canarias, Ciudadanos (Cs) y los concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez piden la dimisión del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), tras ser llamado a declarar como investigado en el caso Grúas.

Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento lagunero, a excepción del Partido Popular (PP), liderado por Antonio Alarcó, reclamaron ayer la dimisión del mandatario de la Ciudad de los Adelantados. Díaz, que atendió a los medios de comunicación al mediodía, se refirió a la petición formulada por la oposición, asegurando que esos mismos grupos municipales son los que intentaron la moción de censura contra él “y no lo consiguieron”, “y ahora pretenden la destrucción del adversario en los tribunales”, situación que “no van a conseguir”, según enfatizó.

REACCIONES

Entre las reacciones en el seno de la oposición sobre la decisión del Jugado Número 2 de La Laguna de citar a declarar a Díaz el próximo lunes en el marco del llamado caso Grúas, al ver indicios racionales de responsabilidad penal detectados en la concesión del servicio municipal, el portavoz de Unidos se puede, Rubens Ascanio, confirmó que llevarán una moción al pleno de mañana en la que pedirán la dimisión del regidor coalicionero. Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en San Cristóbal de La Laguna, Teresa Berástegui, apuntó sobre este asunto que “el municipio no se merece un alcalde sobre el que pese la sombra de la sospecha por presuntos delitos de corrupción política”.

También se pronunció sobre la imputación del máximo mandatario lagunero el portavoz de XTF-Nueva Canarias, Santiago Pérez: “Es inexplicable que lo que sirve en Madrid (en alusión a la moción de censura presentada por Ángel Gabilondo contra Cristina Cifuentes en la Asamblea madrileña por el caso Máster, por el que no está investigada) no valga para La Laguna”.

Javier Abreu, uno de los tres concejales no adscritos, remarcó que el alcalde “debería haber dimitido ya hace tiempo, porque sabe perfectamente lo que ha hecho”. “Si tuviera vergüenza, no sometería a La Laguna a este escarnio público”, apostilló.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Alarcó, precisó, en relación a la petición de dimisión de Díaz, que su partido es “escrupulosamente respetuoso con los tiempos”. “Una vez cumplidos estos, actuaremos con toda la contundencia, nunca antes”, aclaró.

A pesar de estar de baja, la primera teniente de alcalde del Consistorio de Aguere, la socialista Mónica Martín, socia de Díaz en el Gobierno municipal, mostró que su posición no puede ser otra que la “que ha marcado el PSOE en otros casos locales y nacionales”. “La Ejecutiva regional de los socialistas canarios está al tanto del caso y actuarán en función de lo que decidan los órganos competentes del partido”, aseveró.

José Alberto Díaz declarará como investigado el lunes, día 16, a las 10.00 horas, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de La Laguna por el llamado caso Grúas, en el que se investigan tres decretos municipales en los que se prestaron 120.000 euros y se prorrogó la concesión a una empresa que, por aquel entonces (2014), controlaban una mayoría de empresarios afines al entonces alcalde, Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno de Canarias. Los delitos que se investigan son el de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.