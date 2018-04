Wladimiro Rodríguez Brito sigue echando en falta el puente de El Río

El incendio en los altos de Granadilla ha recordado la necesidad de unir a este municipio y Arico con una pista forestal que cruce el barranco de El Río, a donde ayer se dirigía el fuego. Una sentencia judicial impidió la construcción de un puente del que precisamente el pasado domingo en DIARIO DE AVISOS hablaba el exconsejero de Medio Ambiente del Cabildo Wladimiro Rodríguez Brito.

“Hay que empezar a ver cómo se hace las leyes y cómo se pueden llevar a la práctica, no como me sucedió también con el puente del barranco de El Río, que debía unir los altos de Vilaflor y Granadilla con Arico, con una pista forestal, y que hoy sigue pudriéndose en los altos de Benijos, tras una denuncia de ATAN, donde se nos trató como delincuentes, porque decían que era un puente para turistas y el juez les dio la razón y desde entonces la Isla no ha completado el corredor forestal”, fueron las palabras de Rodríguez Brito, que ahora, con el incendio, sigue pensando que “es una necesidad para recortar camino contra los incendios; no era para turismo, como denunciaron los ecologistas… Habría que llevar al juez hasta allí para que lo viera”.

El viejo puente, de unos 50 metros de longitud, de hierro y hormigón, que descansa desde finales del siglo pasado (1998) en un solar de Benijos (La Orotava), se fundió en Sevilla para ser colocado en el paraje natural del barranco del Río y unir los municipios de Arico y Granadilla. Un proyecto que nació en los años sesenta y que se retomó a mediados de los noventa, cuando comenzaron a colocarse los estribos de acero en una y otra parte del profundo barranco. Este hecho fue denunciado en 1997 por los ecologistas de ATAN, que lograron imponer sus tesis medioambientales en el juzgado, paralizándose de manera definitiva la instalación del puente, que, como se ha apuntado, desde entonces se pudre en el cruce de Benijos con el Camino de Chasna, en La Orotava.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó a la Consejería de Política Territorial del Gobierno regional ha derruir las obras realizadas en el barranco de El Río, un profundo tajo que marca la divisoria entre los municipios de Arico y Granadilla, que alberga una excelente flora de alta montaña con gran número de tajinastes rojos y altos pinos, y una gran población de aves, por lo que en su día fue declarado zona ZEPA. Se imponía la protección natural del paisaje ante la idea no explicada de la lucha contra los incendios para construir el puente.