El Norte se moviliza para exigir pediatras en el hospital comarcal

La confirmación del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, de que no hay pediatras suficientes para reabrir el servicio de urgencias del Hospital del Norte, ubicado en Icod de los Vinos, ha sido la gota que colmó un vaso que ha estado a punto de rebasarse en varias ocasiones, pero que esta vez se desbordó.

Convencido de que hay que pasar de la queja a la acción, el alcalde de Icod de los Vinos, José Ramón León (SI-NC), convocó una concentración para el próximo lunes, a las 10.00 horas, en la puerta del centro sanitario, ubicado en el barrio de Buen Paso. Lo hizo en nombre del grupo de gobierno conformado por cuatro fuerzas políticas diferentes: Somos Icodenses, PP, PSOE y Ciudadanos, y animó al resto de grupos políticos de la Isla y a los ciudadanos en general a secundar una exigencia fundamental para toda la comarca.

Ese día se leerá un manifiesto para demandar que “de una vez por todas se recupere el servicio de urgencias pediátricas y se dote al Hospital del Norte de los equipos necesarios para su función de servicio de urgencias”.

De momento, han confirmado a este periódico su presencia los mandatarios socialistas de El Tanque y San Juan de la Rambla, Román Martín y Fidela Velázquez, respectivamente, y el de La Guancha, Antonio González (PP). Su partido en el Cabildo de Tenerife, presidido por Manuel Domínguez, también anunció que se sumará a una protesta “en la que hay que estar, porque lo que no se puede permitir es que el señor Baltar le tome el pelo al norte de la Isla con un asunto tan delicado como la atención sanitaria de los niños de la comarca”.

El alcalde de Los Silos, Santiago Martín (PSOE), asegura que apoya el llamamiento pero “no puede confirmar” que asista, mientras que con la regidora de Buenavista, Eva García (PSOE), ha sido imposible contactar para saber si acudirá o no a la cita.

Quien ya ha asegurado que no lo hará es el de Garachico, José Heriberto González (CC). Quizás porque, como reconoció a este periódico el 25 de febrero, se encuentra en la situación “más comprometida”, porque es su partido, Coalición Canaria, el que está al frente del Gobierno de Canarias. Sin embargo, ha sido siempre una de las voces más críticas: “Me niego a llamarlo hospital porque tiene muchas carencias, no solo las urgencias pediátricas, faltan aparatos, facultativos, un escáner y cirugía menor ambulatoria, entre otros servicios”, declaró en esa misma fecha.

Otro de los dirigentes que ha lanzado fuertes críticas a Baltar ha sido Manuel Domínguez (PP), quien recuerda que el consejero se comprometió el 14 de marzo con los alcaldes del Norte a dar una solución en el plazo de un mes “a un problema que cientos de miles de familias de la comarca llevan arrastrando hace tiempo”. Asimismo, indica que, debido a que CC incumple de nuevo con el Norte, “a la lógica preocupación que supone para estas familias tener que acudir a urgencias con sus hijos, cosa muy habitual a determinadas edades, nos han sumado ahora el sufrimiento de tener que trasladarnos con ellos hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC), lo que supone un grave problema añadido debido al bloqueo que sufrimos todos en la TF 5”.

Para Manuel Domínguez, “la falta de compromiso” de los nacionalistas con la sanidad en el norte de la Isla, tanto por parte del Gobierno de Canarias como del Cabildo, es lo que ha provocado que “en primer lugar el mal llamado Hospital del Norte no haya avanzado en estos años”. Ni en la línea de convertirse en lo que se entiende como un hospital real, con paritorios y quirófanos, ni en sus servicios, que incluso se han reducido, como el de urgencias pediátricas, “por no tener la voluntad política de priorizar un problema que ya el 14 de marzo era urgente y a día de hoy aún no tiene visos de resolverse”, añade.

Excusas de Baltar

El consejero insular y alcalde de Los Realejos añade que “no son de recibo las excusas de niño chico del señor Baltar, porque si no hay pediatras disponibles es porque no ha habido la planificación necesaria para que hayamos llegado a una situación como la que vivimos”.

Un reproche con el que coincide José Ramón León, para quien “resulta sorprendente que en tanto tiempo no se haya encontrado ninguna solución”.

En opinión de Domínguez, esa falta de planificación, al igual que ha ocurrido con las carreteras, “es la que tiene desanimada y colapsada a la Isla debido a que CC es una fuerza política completamente agotada y sin capacidad de respuesta”. En este sentido, reitera la crítica vertida en el Debate sobre el estado de la Isla: “CC se ha convertido en una plaga para Tenerife”.

El consejero de Sanidad admitió el martes en el Parlamento regional que faltan profesionales para cubrir el servicio ante una pregunta del Grupo Socialista. Pero lanzó, una vez más, su “compromiso” de hacerlo cuando haya personal disponible. También resaltó que los niños de la comarca están “correctamente atendidos”.

Y pese a que solicitó que “no se hiciera demagogia” en este debate, apuntó que el anterior consejero de Sanidad, Jesús Morera (PSOE), dijo en 2016 “que las urgencias pediátricas eran caras y poco productivas”.

El lunes será un día clave para la sanidad en Tenerife y en especial para el Norte, porque revelará si verdaderamente existe un compromiso firme con esta parte de la Isla más allá de las siglas políticas.