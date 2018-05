Granadilla recurre la retirada de la Bandera Azul de la playa de El Médano

“Es indignante, una injusticia. Así de contundente se mostró ayer Jacobo Pérez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, tras conocer que la playa de El Médano se quedaba sin la Bandera Azul que había recuperado en 2016 después de un largo proceso de mejoras en los servicios.

El concejal granadillero adelantó que “el Ayuntamiento va a recurrir esa decisión, pero sabemos que es una batalla perdida, porque la asociación que concede la distinción, Adeac, solo se reúne una vez al año. Aunque, de cualquier manera, vamos a expresar nuestra queja, porque consideramos que se trata de una gran injusticia”.

Para Jacobo Pérez, “la playa de El Médano -también llamada Central- es la que mejores servicios y más socorristas dispone durante todo el año, un sello de garantía que nos distingue, por lo que consideramos injusto que nos retiren la Bandera Azul, aunque sin ella seguiremos teniendo la mejor playa”, subrayó.

El edil de Seguridad ha corroborado que la retirada de la distinción se debió a que la playa estuvo cerrado unos cuantos días el año pasado porque hubo presencia de la bacteria E. coli, aunque “esos análisis se efectuaron en la playa de La Jaquita y Leoncio Machado, porque no se produjo en la playa Central”, relató. Esas dos playas también tuvieron en su día Bandera Azul, que en 2016 solo recuperó El Médano, que hoy ya no dispone de ella, como tampoco podrá aspirar a ella La Tejita, pues “Costas no nos deja poner baños ni pasarelas de accesibilidad, al estar situada en un paraje natural”, recordó Jacobo Pérez.

Arona presume de tres

La cara de las banderas azules la representa el municipio de Arona, que dispone de tres playas con esa distinción. Repiten Las Vistas y Los Cristianos, mientras que se suma El Camisón, después de superar los destrozos que ocasionaron las mareas en 2016. Arona es con esa cifra el municipio de la provincia con más banderas azules, y no son cuatro porque la playa de Troya, que comparte con Adeje, también sufrió episodios de contaminación por la bacteria E. coli.

La playa más longeva en estos premios sigue siendo La Arena, en Santiago del Teide, con 31 galardones consecutivos.