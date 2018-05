‘Grease’ cumple 40 años: estas son las curiosidades que desconocías de la película

El musical Grease se estrenó en el año 1978, convirtiendo las hazañas universitarias de John Travolta y Olivia Newton-John en un fenómeno mundial. Hoy se cumplen 40 años de la historia de amor entre Sandy y Danny Zuko, que conquistó a la gran pantalla. Y, a continuación, compartimos algunos datos de este afamado musical, convertido en película, que muchos seguramente desconozcan:

Vaselina: En varios países hispanoamericanos el filme no se conocía como Grease, sino como Vaselina. Además, en Chile, Colombia y Ecuador es Brillantina.

Grease 2: Cuatro años después del éxito de la primera entrega, se rodó Grease 2, protagonizada por Michelle Pfeiffer. Aunque resultó ser un auténtico fracaso tanto en las críticas como en la recaudación.

Hopelessly Devoted To You: Pese a ser el único tema que se hizo con un Oscar, en un principio, no iba a estar en la película.

You’re the one that I want: Uno de los momentos más exitosos de la secuencia, amenizado por la canción You’re the one that I want, fue grabado en una sola tarde.

Aumento de temperaturas: El verano en el que se rodó Grease hacía demasiado calor en Los Ángeles, provocando que las escenas de bailes fueran bastante duras. Durante la secuencia del baile en el instituto varios actores sufrieron mareos e, incluso, Michael Tucci Llego llegó a desmayarse.

Carrie Fisher: El director Kleiser conoció a la intérprete Carrie Fisher durante la grabación de La Guerra de las Galaxias mientras buscaba el perfil idóneo para Sandy en su filme. También fue candidata la cantante Marie Osmond hasta que, finalmente, apareció Olivia Newton-John.

Escena maldita: Algunos miembros del reparto enfermaron después de grabar esta escena porque el agua estancada estaba llena de bacterias.

Elvis Presley: La letra Elvis Elvis let me be, keep that pelvis far from me se añadió en la canción Look at me I’m Sandra Dee que Rizzo canta para burlarse de la protagonista. El 16 de agosto de 1977 se rodó la escena; fecha en la que falleció el cantante.

Los chupones de Rizzo: Los chupones que Betty Rizzo intenta maquillar en la película eran reales. El propio Jeff Conaway insistió en que fuesen auténticos, y se los hizo a ella él mismo.

Merchandising: Hay cientos de objetos con los que los más nostálgicos podrán volver a recordar el amor de verano más famoso de todos los tiempos.