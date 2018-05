Mesa (PSOE): “Los ediles de El Rosario deben mantenerse en el Gobierno local”

Las discrepancias entre la Ejecutiva local del PSOE de El Rosario y los tres concejales de esta formación política que apoyan al alcalde, Escolástico Gil (IR-Verdes), en el grupo de gobierno vivió ayer su enésimo capítulo. Mientras estos tres ediles están respaldados por la Ejecutiva insular, que les pide que sigan en el Gobierno municipal, como ha declarado a DIARIO DE AVISOS Josefa Mesa, secretaria insular de Organización, el Comité Local del PSOE tramita un expediente de expulsión.

Así, el secretario general de los socialistas rosarieros, José Antonio Estévez, y la secretaria de Organización, Carmen Rosa Trujillo, rubricaban ayer un comunicado en el que se confirmaba la apertura de un expediente de expulsión para los tres ediles en cuestión, Iván Armas, Soledad Negrín y María Ángeles Rodríguez, por saltarse la disciplina de la formación socialista. Según el documento de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE de El Rosario, los motivos “quedan bien claros, con las continuas votaciones en contra de los acuerdos tomados en las reuniones de la Ejecutiva y del Grupo Socialista”. Se detalla, además, que los incumplimientos de los tres ediles socialistas “se remontan al pleno del pasado año donde se saltan la disciplina de voto en los presupuestos municipales y donde la anterior gestora decidió votar abstención”.

Según el mismo comunicado, “no existe documento del pacto entre el Grupo Socialista y los actuales partidos que gobiernan en El Rosario (IR-Verdes, tres concejales del PSOE y Sí se puede)”, acusando a los tres ediles y su personal de confianza de “buscar un sueldo a cambio de levantar la mano en los plenos”.

Para finalizar, la Ejecutiva local del PSOE de El Rosario insistió en que “lo más coherente sería que si no están de acuerdo con el nuevo proyecto, ni la nueva Ejecutiva, dejasen sus actas a disposición del partido (…) y que “ha sido la militancia la que ha puesto a la Ejecutiva a la que no acatan ni respetan”.

Por su parte, los tres protagonistas confirmaron al DIARIO que “el partido (por la Ejecutiva insular) nos pide que sigamos en el Gobierno local” y van a esperar “a ver qué dice la Ejecutiva federal”, que es la que tramita estos expedientes. Tanto Negrín como Armas aseguraron que es “muy significativo que los medios se enteren primero que los propios afectados”.

Pero no solo existen discrepancias entre los concejales que apoyan al alcalde y su comité local, también hay fisuras entre la Ejecutiva que capitanea José Antonio Estévez en El Rosario y la que lidera Pedro Martín, secretario general del PSOE en Tenerife. La secretaria de Organización del PSOE insular, Josefa Mesa, insistió a este periódico en que “los tres concejales deben continuar en el Gobierno rosariero por el bien del municipio y de sus vecinos”. “Ese pacto fue autorizado por los órganos del partido y no hay motivos para romper el acuerdo”. La también consejera de Patrimonio del Cabildo subrayó que “ahora será la Federal la que escuche a todas las partes y dictamine”. Espero que también nos pida un informe a nosotros (por la Ejecutiva insular)”. A lo que añadió que “nos han llegado quejas de las dos partes, del secretario general local, José Antonio Estévez, y de los tres concejales que están en el Gobierno municipal”. “Debemos hacer un análisis sereno de la situación y no entrar en guerra en los medios”, concluyó.