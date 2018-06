Campaña para impedir el concierto de J Balvin en Tenerife, por considerarlo “machista”

Con motivo de la celebración de los dos conciertos del cantante colombiano J Balvin, el 10 de agosto en Güímar (Tenerife) y un día después en El Paso (La Palma), varias organizaciones sociales de las Islas han lanzado una campaña para impedir que se destine dinero público a un espectáculo que consideran “machista”, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Güímar, que pagará 15.000 euros a la productora que vende las entradas del concierto.

El manifiesto de protesta está respaldado por la Asociación Sociocultural Kasa Libre, Asociación Canaria de Economía Alternativa ACEA, Todas Somos Laura, La Centinela Ben Magec-Ecologistas en Acción, Creando Canarias, Colectivo Harimaguada, Red Social ReCreándome, Violetas LGBTI La Palma, Fundación Canaria Tamaimos, Seroja Cultura, Karmala Cultura, Tagoror Amigos y Amigas de Fuencaliente, Mareando, Área de Ecofeminismo-Ecologistas en Acción, Plataforma Feminista 8 de Marzo La Gomera y Colectivo de Mujeres Pimienta Selectoras, así como cientos de personas que ya han firmado la petición en www.change.org bajo el título “No a la financiación pública de eventos culturales machistas como el concierto de J. Balvin”. Todos estos colectivos se han unido para manifestar que alguno de los contenidos de las canciones interpretadas por el artista ponen el acento en la mujer como un mero objeto sexual y de sumisión ante el hombre. Es decir, que fomentan los estereotipos y violencias machistas, destacando fragmentos de algunas canciones que interpreta J Balvin: “Y esto no para hasta que estés sin conciencia / Hay que perder la paciencia y que sueltes las piernas / Hoy vamos a meterte, chula tú tienes / Esa adicción que me pone y me tiene” (fragmento de la canción Bonita) o “Si tu novio te deja sola / dímelo y yo paso a buscarte. / Solo me bastarán un par de horas / y ese cabrón no va a recuperarte. / Un culito así no se encuentra en eBay” (fragmento de Si tu novio te deja sola).

Hay que recordar que ya el año pasado el área de Igualdad del Cabildo de Tenerife suspendió un concierto de Maluma por considerar que se incumplía la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 1/2010 canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.