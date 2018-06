El CIFP César Manrique se lleva el Gran Premio del Cinedfest

Más de 500 escolares de La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria permanecieron expectantes durante más de tres horas para saber si su centro educativo era uno de los agraciados con alguno de los galardones de Cinedfest 5, auspiciado por Free Run Producciones. Los alumnos pudieron ver en pantalla grande el fruto de su talento al ver sus películas en los Cines Yelmo de Santa Cruz de Tenerife y ser entrevistados para un programa especial que emitirá TV Canaria.

Soledad Monzón, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, fue la encargada de dar a conocer que Belca, del CIFP César Manrique, fue valorado por el jurado como la película que ha sabido recoger mejor el espíritu del Festival Educativo de Canarias. Monzón agradeció “la implicación de todo el alumnado y profesorado que han participado en la formación audiovisual que ofrece el festival a lo largo de todo el curso, visualizando los temas que más preocupan a nuestros escolares”.

El premio de Distribución, que otorga Digital 104, fue para Días de lluvia del CIFP César Manrique, lo que significará su distribución en el circuito internacional de festivales de cine. Mientras, los premios Isla Calavera fueron a para a los cortos Verdad o remordimiento, del IES Tías, y Noé del IES La Guancha, y se proyectarán en el Festival de Cine Fantástico de Canarias.

La singular gala matutina fue presentada por los alumnos Jayro Dorta González, del IES La Guancha y Kely Uriarte Trujillo, del CIFP César Manrique, representantes de los más de 5.000 alumnos de las siete islas que ha participado en Cinedfest 5.

Palmarés

El resto del palmarés fue el siguiente: el mejor trabajo de Primaria fue para la comedia Luisito, de CEIP La Atalaya (La Matanza). En segundo lugar se posicionó Guanil, del CEIP El Risco (Agaete); el premio al mejor cortometraje de Secundaria se concedió al imaginativo El hombre atrapado en el árbol, del CPEIPS San Isidro (La Orotava). Le secundó el reivindicativo Su mejor regalo, del grancanario IES Santa Lucía. El filme más valorado en Bachillerato fue Oxígeno, del IES Los Cristianos, y en segundo lugar Krahs 016, rodado por IES Santa Úrsula. En la categoría de FP-CEPA el primer galardón recayó en La invención de Noah, del IES La Guancha. En segunda posición se posicionó The Hand with the Handycam, del CIFP César Manrique.

El jurado estuvo integrado, entre otros, por la actriz Aïda Ballman, el director Fran Casanova, el crítico de cine Manuel Díaz Noda o el cineasta Iván López. Cabe destacar que proliferaron las obras de temática medioambiental. Por su parte, los premios especiales Aula Enclave, que otorga Sinpromi, Premio Ansina, Premio Juventud y Fundación DISA, fueron a parar a Normal, del IES Alonso Pérez Díaz; Miedo al olvido, del IES Saulo Torón, El derecho a ser, del IES Barranco Las Lajas y La estrella, del CEIP Mariela Cáceres Pérez, respectivamente. La organización también entregó un total de 67, relacionados con apartados específicos del cine como la interpretación, el guion, la banda sonora o el cartel, que se pueden consultar en la web cinedfest.com.