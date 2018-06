Comienza la cuenta atrás para que los kioscos retornen a la playa de Las Teresitas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer la concesión administrativa para la explotación de cinco nuevos quioscos y áreas de hamacas de la playa de Las Teresitas, con lo que los adjudicatarios podrán iniciar los trabajos para su instalación desde la preceptiva firma de los contratos. Aunque tienen tres meses para montar los kioscos, todo apunta a que los concesionarios apurarán para tener todo listo a lo largo del mes de julio y aprovechar así, parte del verano. Las cinco empresas seleccionadas son Explotaciones Isla de Mar, Strasse Park Tenerife SL, Promoción y Producción de Ferias S.L., Vicenzo Restauraciones S.L. y Eloycaracol S.L.

El concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, aseguró ayer que el acuerdo adoptado por el Consistorio “permitirá dotar a la playa de Las Teresitas de unos servicios de temporada dignos y preparados para atender a los miles de usuarios de este importante enclave del municipio”. El edil explicó que el objetivo del Ayuntamiento, en sintonía con los pliegos aprobados a finales de enero, es adjudicar ocho lotes, pero que por diferentes motivos achacables a los licitadores no fue posible ayer formalizar la concesión de todos. Las empresas que han resultado concesionarias de los servicios son las que cumplen a día de hoy los requisitos administrativos establecidos en los pliegos, mientras que otras tres ofertas -hasta completar las ocho previstas- no han presentado la documentación necesaria para hacerse con la concesión.

Una de las empresas concurrentes no ha completado alguno de los trámites de acreditación, con lo que cuenta con un plazo de subsanación de cinco días a partir de la notificación oficial. Otras dos empresas no han presentado ni la documentación ni el aval económico fijado en los pliegos, con lo que se entiende su renuncia al proceso. En consecuencia estos dos lotes se adjudicarían a las siguientes dos empresas con mejor puntuación en la fase de valoración y que no tuvieran ya la concesión de otro quiosco. Concretamente, y según la propuesta de adjudicación hecha por la mesa de contratación, las tres empresas que no han cumplido en tiempo y forma con la entrega de documentación son Maremita SL, El Enyesque SL y Comercial Insay 2010 SLU.

De acuerdo con los pliegos, la superficie de cada quiosco será de 20 metros cuadrados, mientras que la de la terraza será de 50 metros cuadrados. La superficie de los aseos ecológicos será de 7,32 metros cuadrados. El área máxima de cada paño de hamacas en temporada alta se sitúa en los 960 metros cuadrados, para dar cabida a 120 hamacas y 60 sombrillas. El canon mínimo establecido viene determinado en la autorización administrativa de Costas para los cuatro años de vigencia de la autorización y se cuantifica en 42.654,82 euros para las cuatro anualidades, a razón de 10.663,70 euros por año. No obstante, el canon ofertado ha sido mayor y oscila entre los 71.800 y los 104.000 euros.

Por lo que respecta a las hamacas, su número variará en función de la temporada alta (de junio a septiembre) o baja (de octubre a mayo). El modelo de hamaca deberá tener unas condiciones mínimas de seguridad, comodidad, diseño y aspecto.